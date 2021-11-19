بنكيران : هناك قطيعة تامة بيني وبين رئيس الحكومة

هبة بريس _ الرباط

أكد الأمين العام لحزب العدالة والتنمية في المغرب عبد الإله بنكيران، وجود قطيعة تامة بينه وبين رئيس الحكومة عزيز أخنوش، مشددا على أنه ليس سببا في هذه القطيعة.

وذكر بنكيرام ” أنه لم يتلق أي تهنئة من رئيس الحكومة عزيز أخنوش بعد انتخاب العدالة والتنمية لبنكيران أمينا عاما للحزب، وإن كان قد تلقى اتصالات من قيادات في حزب التجمع الوطني للأحرار الذي يتزعمه أخنوش.

واضاف في تصريح ل عربي 21 : “طبعا أقول إن هذا ليس من باب العتاب، وإلا فإنه لا تأثير لهذا الموقف على سياسات حزب العدالة والتنمية ودوره الوطني كحزب جاد في الحكومة كما في المعارضة”.

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