بنكيران : هناك قطيعة تامة بيني وبين رئيس الحكومة
هبة بريس _ الرباط
أكد الأمين العام لحزب العدالة والتنمية في المغرب عبد الإله بنكيران، وجود قطيعة تامة بينه وبين رئيس الحكومة عزيز أخنوش، مشددا على أنه ليس سببا في هذه القطيعة.
وذكر بنكيرام ” أنه لم يتلق أي تهنئة من رئيس الحكومة عزيز أخنوش بعد انتخاب العدالة والتنمية لبنكيران أمينا عاما للحزب، وإن كان قد تلقى اتصالات من قيادات في حزب التجمع الوطني للأحرار الذي يتزعمه أخنوش.
واضاف في تصريح ل عربي 21 : “طبعا أقول إن هذا ليس من باب العتاب، وإلا فإنه لا تأثير لهذا الموقف على سياسات حزب العدالة والتنمية ودوره الوطني كحزب جاد في الحكومة كما في المعارضة”.
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5 تعليقات
هذا يسمى تفركيل
لديك قطيعة تامة مع جميع المغاربة و ليس فقط مع رئيس الحكومة و السبب أنك تخليت عن مبادئك لإرضاء اللوبيات المتحكمة.
ومن بعد
أنانية ونفخ في الذات وتنطع مثير للغثيان.سلوك مرضي للتذكير بوجوده بخرجات دائما فيها جلد للآخر.هذا هو بنكيران
مرحبا اللّهم نجينا من مول البندير الدى تخلى عن مبادئه ويشتغل لمصلحته فقط قولو آمين الحكومه الدوليه الوطنيه لوقف التنفيد هى مسطره ورمز للحريه والعداله والنصر والعزه والإستقرار مفهومه