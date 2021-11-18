الجزائر.. إدانة مُبلّغ عن الفساد بسنة حبسا نافذا
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فرنسا تطلب “الصفح” من “الحركيين” الجزائريين

2021-11-18 / 11:47 مساءً
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هبة بريس

بعد ستين عاما على انتهاء حرب الجزائر، وافق النواب الفرنسيون، الخميس، في قراءة أولى، على مشروع قانون للاعتراف بـ”مأساة الحركيين” وطلب “الصفح” من هؤلاء الجزائريين الذين قاتلوا إلى جانب الجيش الفرنسي قبل أن يصلوا إلى فرنسا “في ظروف غير لائقة”، وهي خطوة تثير حفيظة الجزائر.

وترى الجزائر أن هؤلاء، الذين يوصفون بـ”الحركى”، “خونة” لبلادهم، وترفض إدراجهم في أي مفاوضات بين البلدين بشأن تاريخهما المشترك.

وتم تقديم ما يقرب من 130 تعديلا على النص، الذي من المفترض أن يشكل ترجمة تشريعية لخطاب ألقاه الرئيس إيمانويل ماكرون في 20 سبتمبر في قصر الإليزيه أمام ممثلي هذه المجموعة.

وصوّت 46 نائبا على النص مقابل صوت واحد ضد، وامتناع ستة نواب عن التصويت. ويفترض أن يصوت عليه أيضا مجلس الشيوخ الفرنسي.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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‫2 تعليقات

  2. نعم فهناك عدة حركيات في المجتمع دولي و مدني على الدول العالم طلب ادماج جميع الحركيات في اقتصادها من أجل بلورة جميع حقوق انسان بحركة انسانية على المجتمع ليتحرك نحو ازدهار المجتمع فمثلا الحركة فيها بركة و التحرك لا بد من نتيجة على اقتصاد المجتمع و شكرا

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