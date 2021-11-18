فرنسا تطلب “الصفح” من “الحركيين” الجزائريين

هبة بريس

بعد ستين عاما على انتهاء حرب الجزائر، وافق النواب الفرنسيون، الخميس، في قراءة أولى، على مشروع قانون للاعتراف بـ”مأساة الحركيين” وطلب “الصفح” من هؤلاء الجزائريين الذين قاتلوا إلى جانب الجيش الفرنسي قبل أن يصلوا إلى فرنسا “في ظروف غير لائقة”، وهي خطوة تثير حفيظة الجزائر.

وترى الجزائر أن هؤلاء، الذين يوصفون بـ”الحركى”، “خونة” لبلادهم، وترفض إدراجهم في أي مفاوضات بين البلدين بشأن تاريخهما المشترك.

وتم تقديم ما يقرب من 130 تعديلا على النص، الذي من المفترض أن يشكل ترجمة تشريعية لخطاب ألقاه الرئيس إيمانويل ماكرون في 20 سبتمبر في قصر الإليزيه أمام ممثلي هذه المجموعة.

وصوّت 46 نائبا على النص مقابل صوت واحد ضد، وامتناع ستة نواب عن التصويت. ويفترض أن يصوت عليه أيضا مجلس الشيوخ الفرنسي.

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