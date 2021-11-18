سيدي سليمان ..العرض الصحي يتعزز بمركز لتصفية الدم

هبة بريس _ الرباط

تعزز العرض الصحي في سيدي سليمان بتدشين، اليوم الخميس، مركزا لتصفية الدم خاص بمرضى القصور الكلوي تم إنجازه بتمويل من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ، وذلك في إطار البرنامج الأفقي وبرنامج مواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة.

ويروم هذا المركز ، الذي شيد على مساحة 2000 متر مربع بتكلفة إجمالية بلغت 17مليون درهم بشراكة مع وزارة الصحة وعمالة إقليم سيدي سليمان تعزيز العرض الصحي في الإقليم في اطار التكفل بمرضى القصور الكلوي المزمن وتقريب الخدمات الصحية من المواطنين.

وأبرز وزير الصحة والحماية الاجتماعية السيد خالد ايت طالب، خلال حفل التدشين الذي جرى بحضور عامل عمالة إقليم سيدي سليمان أن هذا المركز المهم سيمكن الساكنة من الاستفادة من العلاج محليا في إطار سياسة القرب”.

وقال الوزير، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن هذه البنية الصحية “ستمكن كذلك من تجنب لائحة الانتظار والمعاناة التي يتكبدها المصابون بمرض القصور الكلوي جراء التنقل إلى مدن أخرى بعيدة” ، مضيفًا أن هذا المركز الجديد يتوفر على آليات عصرية، كما أن سيدي سليمان يجب أن يتوفر كذلك على مستشفى إقليمي يواكب تطلعات الساكنة ونحن بصدد دراسة هذا المشروع لتوسيع العرض الصحي بالإقليم”.

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