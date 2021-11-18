بسبب البلوكاج.. وزير الثقافة يعفي المديرة الجهوية بفاس

2021-11-18 / 10:56 مساءً
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هبة بريس _ ع المحياوي

أعفى المهدي بنسعيد وزير الثقافة والشباب والتواصل، المديرة الجهوية للوزارة في جهة فاس مكناس، بعد تنامي الاحتجاجات على طريقة تدبيرها للقطاع، من طرف فعاليات نقابية ما جعل المديرية تعيش حالة احتقان.

وجاء قرار الإعفاء بعد توالي الاحتجاجات وتعثر مختلف الأوراش الثقافية والمشاريع المبرمجة في الجهة، وتم تعيين ” فؤاد مهداوي” خلفا لها في هذا المنصب وهو متصرف درجة أولى من قسم المتاحف بمديرية التراث الثقافي.

وقد تم نقل المديرة الجهوية للثقافة للعمل بالمديرية الجهوية للثقافة لجهة الرباط سلا القنيطرة .

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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