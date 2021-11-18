إعلام إسباني: الرباط طالبت بتسوية أوضاع العمال المغاربة بسبتة ومليلية قبل فتح الحدود

هبة بريس _ الرباط

كشفت صحيفة “الإسبانيول” أن المغرب استحضر وضعية العمال المغاربة بمدينتي سبتة ومليلية المحتلتين في حواره مع مدريد مطالبا الأخيرة بتسوية وضعيتهم قبل فتح الحدود

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن الرباط طالبت بتمكين هؤلاء العمال من

من عقود العمل والاستفادة من تعويضات الضمان الاجتماعي، ومجموعة من الحقوق الأخرى المحرومين منها، مقارنة مع العمال في باقي مدن إسبانيا.

وتطالب السلطات المغربية،بوضع حد لمعاناة 8500 عامل مغربي لا يتوفرون على تصريح إقامة، وليس لهم الحق في المبيت في المدينتين المحتلتين، بل عليهم العودة يوميا إلى المغرب، حيث لا يملكون سوى تصريح دخول وخروج يومي، وهو ما يجعلهم غير متمتعين بحقوقهم.

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