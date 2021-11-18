واشنطن تبدي موقفها من ترشح سيف الإسلام القذافي وحفتر للانتخابات

2021-11-18 / 10:09 مساءً
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هبة بريس _ متابعة

قال متحدث باسم الخارجية الأميركية إن “الولايات المتحدة لا تتخذ موقفا من الأفراد المرشحين، تعليقا على ترشح سيف الإسلام القذافي والجنرال خليفة حفتر لخوض انتخابات الرئاسة في ليبيا.

وأضاف أن “الليبيين أنفسهم سيحددون من يجب أن يلعب دورا في مستقبل البلاد”. لكن المتحدث الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، استطرد قائلا ” نشارك الكثير من الليبيين مخاوفهم من أن يصبح مرشح متورط في جرائم ضد الإنسانية رئيسا لهم”.

وتابع “نحن نؤمن بشدة أنه لكي تنجح عملية الانتقال السياسي يجب محاسبة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان وحماية الفضاء المدني وضمان الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي وتأليف الجمعيات”.

وأكد في المقابل أن “الولايات المتحدة والمجتمع الدولي يواصلان دعم الزخم في ليبيا لإجراء انتخابات تؤدي إلى حكومة منتخبة ديمقراطيا يمكنها تلبية تطلعات الشعب الليبي

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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