برج “بايوكي” الشهير ببانكوك يضيء بألوان العلم المغربي

2021-11-18 / 9:19 مساءً
0

أضاءت قمة برج “بايوكي” الشهير، ببانكوك، اليوم الخميس، بألوان العلم المغربي الأحمر والأخضر، وذلك بمناسبة احتفال المغرب بالذكرى السادسة والستين لعيد الاستقلال المجيد.

وذكر بلاغ لسفارة المملكة ببانكوك أن برج “بايوكي ” الذي يبلغ ارتفاعه 310 مترا، أضاء بألوان العلم المغربي من الساعة الثامنة صباحا حتى منتصف الليل وأن هذا العرض قد تم بثه وتداوله على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي ولاقى صدى كبيرا لدى وسائل الإعلام وساكنة العاصمة بانكوك ونواحيها.

وأضاف المصدر ذاته، أن سفير صاحب الجلالة بالتايلاند، عبد الإله الحسني، أكد بهذه المناسبة، أن هذه الذكرى المجيدة، بالإضافة إلى كونها فرصة للاحتفال بانتصار وتلاحم إرادة العرش والشعب، هي أيضا عقيدة راسخة بالنسبة للمملكة في مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية في ظل سيرورة بناء مغرب مزدهر وحدیث وموحد.

وشدد الدبلوماسي على أن “هذا الاحتفال اليوم بالذكرى السادسة والستين لعيد الاستقلال يعكس علاقات الصداقة والتعاون المتينة التي تجمع المملكة المغربية ومملكة التايلاند. والتي نعرف تقدما متميزا خلال السنوات الأخيرة، بفضل الإرادة والرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وجلالة الملك ماها فاجيرالونغكورن اميرالونیکورن برا فجيراكلاوتساويوهوا.

وخلص البلاغ الى أن هذه المناسبة عرفت مشاركة أفراد الجالية المغربية المقيمة بالتايلاند وكذا أصدقاء المغرب من رجال الأعمال والإعلام والفن والأكاديميين في هذا الحفل المتميز ، الذي يخلد ذكرى وطنية ذو دلات تاريخية عظيمة.

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?


نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

مقالات ذات صلة

Photo of سيدي سليمان ..العرض الصحي يتعزز بمركز لتصفية الدم

سيدي سليمان ..العرض الصحي يتعزز بمركز لتصفية الدم

2021-11-18 / 11:38 مساءً
Photo of إعلام إسباني: الرباط طالبت بتسوية أوضاع العمال المغاربة بسبتة ومليلية قبل فتح الحدود

إعلام إسباني: الرباط طالبت بتسوية أوضاع العمال المغاربة بسبتة…

2021-11-18 / 10:37 مساءً
Photo of واشنطن تبدي موقفها من ترشح سيف الإسلام القذافي وحفتر للانتخابات

واشنطن تبدي موقفها من ترشح سيف الإسلام القذافي وحفتر…

2021-11-18 / 10:09 مساءً
Photo of شبكة دولية للاتجار غير المشروع بالصقور تسقط في أيادي الأمن بمراكش

شبكة دولية للاتجار غير المشروع بالصقور تسقط في أيادي…

2021-11-18 / 8:11 مساءً
Photo of رافضو التلقيح يعلنون التصعيد بعد استبدال “الجواز” ب ” الجواز”

رافضو التلقيح يعلنون التصعيد بعد استبدال “الجواز” ب ”…

2021-11-18 / 6:28 مساءً
Photo of الصحة: نحو 2.6 مليون ملقح بالجرعة الثالثة من لقاح كورونا

الصحة: نحو 2.6 مليون ملقح بالجرعة الثالثة من لقاح…

2021-11-18 / 5:25 مساءً
Photo of يهم السائقين.. اضطراب مروري بالطريق السيار بين البيضاء والرباط

يهم السائقين.. اضطراب مروري بالطريق السيار بين البيضاء والرباط

2021-11-18 / 4:46 مساءً
Photo of تسجيل 94 إصابة وحالة وفاة واحدة بكورونا خلال 24 ساعة

تسجيل 94 إصابة وحالة وفاة واحدة بكورونا خلال 24…

2021-11-18 / 4:18 مساءً
Photo of شفشاون ..سكان دوار “اصفارن” يحتجون على انقطاع الكهرباء

شفشاون ..سكان دوار “اصفارن” يحتجون على انقطاع الكهرباء

2021-11-18 / 3:56 مساءً
Photo of طرفاية: الوزير السكوري يدشن أكبر معهد للطاقة المتجددة وطنيا

طرفاية: الوزير السكوري يدشن أكبر معهد للطاقة المتجددة وطنيا

2021-11-18 / 3:31 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق