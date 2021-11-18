برج “بايوكي” الشهير ببانكوك يضيء بألوان العلم المغربي

أضاءت قمة برج “بايوكي” الشهير، ببانكوك، اليوم الخميس، بألوان العلم المغربي الأحمر والأخضر، وذلك بمناسبة احتفال المغرب بالذكرى السادسة والستين لعيد الاستقلال المجيد.

وذكر بلاغ لسفارة المملكة ببانكوك أن برج “بايوكي ” الذي يبلغ ارتفاعه 310 مترا، أضاء بألوان العلم المغربي من الساعة الثامنة صباحا حتى منتصف الليل وأن هذا العرض قد تم بثه وتداوله على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي ولاقى صدى كبيرا لدى وسائل الإعلام وساكنة العاصمة بانكوك ونواحيها.

وأضاف المصدر ذاته، أن سفير صاحب الجلالة بالتايلاند، عبد الإله الحسني، أكد بهذه المناسبة، أن هذه الذكرى المجيدة، بالإضافة إلى كونها فرصة للاحتفال بانتصار وتلاحم إرادة العرش والشعب، هي أيضا عقيدة راسخة بالنسبة للمملكة في مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية في ظل سيرورة بناء مغرب مزدهر وحدیث وموحد.

وشدد الدبلوماسي على أن “هذا الاحتفال اليوم بالذكرى السادسة والستين لعيد الاستقلال يعكس علاقات الصداقة والتعاون المتينة التي تجمع المملكة المغربية ومملكة التايلاند. والتي نعرف تقدما متميزا خلال السنوات الأخيرة، بفضل الإرادة والرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وجلالة الملك ماها فاجيرالونغكورن اميرالونیکورن برا فجيراكلاوتساويوهوا.

وخلص البلاغ الى أن هذه المناسبة عرفت مشاركة أفراد الجالية المغربية المقيمة بالتايلاند وكذا أصدقاء المغرب من رجال الأعمال والإعلام والفن والأكاديميين في هذا الحفل المتميز ، الذي يخلد ذكرى وطنية ذو دلات تاريخية عظيمة.

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