خبير استراتيجي ..فرنسا تدعم المغرب لكنها لم تحذو حذو أمريكا

2021-11-18 / 8:47 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

تشهد العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ودول المغرب العربي حالة من التوتر خلال الفترة الأخيرة، خاصة مع المغرب .

في هذا الإطار قال سمير بنيس، الخبير الاستراتيجي المغربي، إن تصريحات وزير الخارجية بوريطة، هي ترجمة لخطاب الملك الأخير.

وأضاف لسبونتيك ن الخطاب موجه إلى الاتحاد الأوروبي بشكل عام، وفرنسا وإسبانيا وألمانيا بشكل خاص.

ويرى بنيس أن فرنسا كانت تدعم المغرب، إلا أنها لم تحذو حذو الجانب الأمريكي من أجل إنهاء النزاع، وأنها كانت تحصل على امتيازات اقتصادية، كما كانت تحصل شركاتها على عقود كبيرة نتيجة موقف لم يترجم بشكل واقعي في الفترة الأخيرة، بل أنها قامت بخطوات عدائية تجاه المغرب.

ويرى أن الاتحاد الأوروبي أصبح طرفا في النزاع، في حين أن الأمم المتحدة هي المخولة بالقضية.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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‫2 تعليقات

  2. فرنسا و المانيا و اسبانيا يتعاملون مع المغرب في قضية الوحدة الترابية الاستهتار لكي تبقي الامر على ما هو عليه لكي تبقى استفادتها من اقتصاد المغرب دائمة
    و لهذا جاء في خطاب جلالة الملك في خطابه الاخير و يدعوا هذه الدول بخروجها من المنطقة الرمادية و تكون جريئة باخذ موقف صريح من قضية الوحدة الترابية
    لكن نعرف الصديق من العدو
    و بدخول الولايات المتحدة على الخط سيتم سحب البساط من تحت اقدام الدول الاوروبية التي تبتز المغرب بسكوتها السلبي
    فليعلموا ان مغرب اليوم ليس هو مغرب الامس
    هذا هو منطالب به من زمان (قوة المغرب من قوة المواطنين اصلحوا قطاع التعليم و الصحة و الشغل و تطوير البحث العلمي فان الموارد البشرية هي القوة الضاربة للمغرب كي تسكت و تهزم جميع الدول التي تبتز البلاد )

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