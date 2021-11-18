رياح قوية تتسبب في اعوجاج رافعة واستنفار بميناء طنجة المتوسط
هبة بريس _ طنحة
تسببت رياح الشرقي القوية التي تشهدها مدن شمال المملكة في اعوجاج رافعة بميناء طنجة طنجة المتوسط ، الأمر الذي تسبب في سقوط حاويات بشكل استنفر سلطات الميناء .
وبحسب المعطيات المتحصل عليها فان سائق الرافعة فقد السيطرة عليها بسبب الرياح القوية ما أدى الى سقوط عدد من الحاويات كانت على متن باخرة ، حيث اضطر معها السائق الى الارتماء من اعلى الرافعة لانقاذ نفسه .
وبحسب المعطيات ذاتها فان النظام المعلوماتي كان قد اشعر سائق الرافعة بصعوبة الاستمرار في افراغ الحاويات الأمر الذي أدى الى سقوطها وخلق حالة من الاستنفار بالميناء المتوسطي .
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