رياح قوية تتسبب في اعوجاج رافعة واستنفار بميناء طنجة المتوسط

2021-11-18 / 8:19 مساءً
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هبة بريس _ طنحة

تسببت رياح الشرقي القوية التي تشهدها مدن شمال المملكة في اعوجاج رافعة بميناء طنجة طنجة المتوسط ، الأمر الذي تسبب في سقوط حاويات بشكل استنفر سلطات الميناء .

وبحسب المعطيات المتحصل عليها فان سائق الرافعة فقد السيطرة عليها بسبب الرياح القوية ما أدى الى سقوط عدد من الحاويات كانت على متن باخرة ، حيث اضطر معها السائق الى الارتماء من اعلى الرافعة لانقاذ نفسه .

وبحسب المعطيات ذاتها فان النظام المعلوماتي كان قد اشعر سائق الرافعة بصعوبة الاستمرار في افراغ الحاويات الأمر الذي أدى الى سقوطها وخلق حالة من الاستنفار بالميناء المتوسطي .

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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