شبكة دولية للاتجار غير المشروع بالصقور تسقط في أيادي الأمن بمراكش
أعلنت المديرية الجهوية للمياه والغابات ومحاربة التصحر بالأطلس الكبير بمراكش، عن تفكيك شبكة دولية تنشط في حيازة وقنص، والاتجار غير المشروع بالصقور، وحجز ثمانية من هذه الطيور، بالإضافة إلى كمية مهمة من الطرائد تنتمي إلى الأصناف المحمية، تم اصطيادها باستعمال الصقور.
وأوضحت المديرية، في بلاغ لها، اليوم الخميس، أنه ‘وعلى إثر معلومات دقيقة توصلت بها عناصر المياه والغابات بمراكش، تم تفكيك عصابة ناشطة في حيازة، والقنص و الاتجار غير المشروع في الصقور’.
وأضاف المصدر ‘أنه تم بتاريخ 16 نونبر 2021، إيقاف سيارة يشتبه في نشاطها في نقل الصقور، حيث تبين، بعد القيام بتفتيش السيارة والاستماع إلى صاحبها، بمعية الدرك الملكي لواحة سيدي ابراهيم، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، أن الأمر يتعلق بعملية تهريب صقور تعود ملكيتها لأشخاص ينحدرون من دولة خليجية’.
وبحسب البلاغ ذاته، فقد تم ‘بالمطار الدولي مراكش لمنارة، في يوم 17 نونبر 2021، وبتنسيق مع إدارة الجمارك، ضبط ثمانية صقور مخدرة ومخزنة بشكل محكم حتى لا تثير الانتباه، بحوزة المبحوث عنهم، وهم يحاولون التوجه عبر طائرة خاصة، خارج المغرب’، مبرزا أن ‘عناصر المياه والغابات انتقلت إلى المطار لتقوم بحجز الصقور موضوع البحث، وكذا تعميق البحث مع المشتبه بهم من طرف الضابطة القضائية، وذلك تحت إشراف النيابة العامة’.
وأشار إلى أنه و’لاستكمال البحث والتحري من أجل تفكيك جميع خيوط الشبكة، انتقلت فرقة مكونة من الدرك الملكي والمياه والغابات إلى سيدي بنور، للتحقق من مصدر الصقور و البحث عن مشتبهين آخرين بتعليمات من النيابة العامة، حيث تم حجز كمية مهمة من الطرائد مجمدة، تنتمي إلى الأصناف المحمية، تم اصطيادها باستعمال الصقور’.
20 تعليقات
حسبي الله ونعم الوكيل فيهم بهذه الطريقة الغير الشرعية في صيد الطيور التي بدأت في الانقراض يجب محاكمتهم باقصى العقوبة.
كل من سولت له نفسه بالصيد بدون رخصة الصيد يجب على السلطات الأمنية والقضائية البحث الدقيق عن مدبر هذه العمليات الإجرامية في حق الطيور.
يجب وضع الحراسة الأمنية في جميع الغابات.من أجل حمايتها من هؤلاء الأشخاص المفسدين …..
لماذا بالضبط هذه الطيور .قاموا بالاصطيادها ؟؟؟؟؟ وبتهريبها؟؟؟؟…..
للاسف الشديد مثل هذه الطيور انقرضت في الغايات .يجب العناية بها ومنع صيدها .
إنها طريقة جهنمية قاموا بها من أجل تهريب هذه النسور .ولكن الحمدلله أمن قام بتفكيك هذه الشبكة الإجرامية في حق النسور.
ليس مدينة مراكش وحدها تعرف هذه الظاهرة وإنما على صعيد غابات المغرب .عدم الأمن والحراسة. لحماية الطيور بشتى أنواعها.
يجب على الجمارك ان تقوم بمهامها واستكمال التحريات للوصول الى الحقيقة .ومن مدبر هذه الأفعال….؟؟؟؟
تحية وتقدير واجلال للجمارك التي قامت بضبط وتلبس بمحاولة تهريب هذه الصقور.
كل من له صلة في هذآ التهريب يجب على مصالح المياه والغابات بالبحث الدقيق والدوافع التي أدت إلى ارتكاب مثل هذه الافعال.
حتى الصقور لم يتركوها في حالها .حسبي الله ونعم الوكيل فيهم.
إنها ثروة ثمينة وخيرات لاتتعوض للمغرب .يجب على السلطات الأمنية مع تنسيق المياه والغابات بتشديد الأمن والحراسة .
مثل هذه الافعال أصبحت تمثل خطر على الغابات. لأن فعلا الطيور انقرضت تقريباً بصفة نهائية.
يجب محاكمتم كل من الحق الضرر بالثروات الغابوية يجب على السلطات الأمنية لا تتراحم معهم .حتى يكونوا عبرة للآخرين.
قاموا بتهربها لأنها باهضة الثمن.هههههه
يجب تحديد وقت القنص .وليس بالصيد العشوائي…..
يجب بالاهتمام بالطيور وتطوير طرق تكاثرها حتى لاتنقرض …
من أجل حماية هذه الطيور كيف ما كان نوعها يحتاج الى تأهيل وتطوير طرق توالدها إلى مختصين بيولوجين في هذآ القطاع.
عدم التساهل والتسامح مع هؤلاء الأشخاص الذين يقومون بهذه الأفعال يجب محاسبتهم حتى يأخذ درسا قاسيا.
هؤلاء الأشخاص هم من سببوا لنا في انقراض الطيور صيد عشوائي بدون رخصة انها مجزرة في حق الطيور حسبي الله ونعم الوكيل فيهم.