شبكة دولية للاتجار غير المشروع بالصقور تسقط في أيادي الأمن بمراكش

2021-11-18 / 8:11 مساءً
0
هبة بريس _ مراكش

أعلنت المديرية الجهوية للمياه والغابات ومحاربة التصحر بالأطلس الكبير بمراكش، عن تفكيك شبكة دولية تنشط في حيازة وقنص، والاتجار غير المشروع بالصقور، وحجز ثمانية من هذه الطيور، بالإضافة إلى كمية مهمة من الطرائد تنتمي إلى الأصناف المحمية، تم اصطيادها باستعمال الصقور.

وأوضحت المديرية، في بلاغ لها، اليوم الخميس، أنه ‘وعلى إثر معلومات دقيقة توصلت بها عناصر المياه والغابات بمراكش، تم تفكيك عصابة ناشطة في حيازة، والقنص و الاتجار غير المشروع في الصقور’.

وأضاف المصدر ‘أنه تم بتاريخ 16 نونبر 2021، إيقاف سيارة يشتبه في نشاطها في نقل الصقور، حيث تبين، بعد القيام بتفتيش السيارة والاستماع إلى صاحبها، بمعية الدرك الملكي لواحة سيدي ابراهيم، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، أن الأمر يتعلق بعملية تهريب صقور تعود ملكيتها لأشخاص ينحدرون من دولة خليجية’.

وبحسب البلاغ ذاته، فقد تم ‘بالمطار الدولي مراكش لمنارة، في يوم 17 نونبر 2021، وبتنسيق مع إدارة الجمارك، ضبط ثمانية صقور مخدرة ومخزنة بشكل محكم حتى لا تثير الانتباه، بحوزة المبحوث عنهم، وهم يحاولون التوجه عبر طائرة خاصة، خارج المغرب’، مبرزا أن ‘عناصر المياه والغابات انتقلت إلى المطار لتقوم بحجز الصقور موضوع البحث، وكذا تعميق البحث مع المشتبه بهم من طرف الضابطة القضائية، وذلك تحت إشراف النيابة العامة’.

وأشار إلى أنه و’لاستكمال البحث والتحري من أجل تفكيك جميع خيوط الشبكة، انتقلت فرقة مكونة من الدرك الملكي والمياه والغابات إلى سيدي بنور، للتحقق من مصدر الصقور و البحث عن مشتبهين آخرين بتعليمات من النيابة العامة، حيث تم حجز كمية مهمة من الطرائد مجمدة، تنتمي إلى الأصناف المحمية، تم اصطيادها باستعمال الصقور’.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?


نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

مقالات ذات صلة

Photo of رافضو التلقيح يعلنون التصعيد بعد استبدال “الجواز” ب ” الجواز”

رافضو التلقيح يعلنون التصعيد بعد استبدال “الجواز” ب ”…

2021-11-18 / 6:28 مساءً
Photo of الصحة: نحو 2.6 مليون ملقح بالجرعة الثالثة من لقاح كورونا

الصحة: نحو 2.6 مليون ملقح بالجرعة الثالثة من لقاح…

2021-11-18 / 5:25 مساءً
Photo of يهم السائقين.. اضطراب مروري بالطريق السيار بين البيضاء والرباط

يهم السائقين.. اضطراب مروري بالطريق السيار بين البيضاء والرباط

2021-11-18 / 4:46 مساءً
Photo of تسجيل 94 إصابة وحالة وفاة واحدة بكورونا خلال 24 ساعة

تسجيل 94 إصابة وحالة وفاة واحدة بكورونا خلال 24…

2021-11-18 / 4:18 مساءً
Photo of شفشاون ..سكان دوار “اصفارن” يحتجون على انقطاع الكهرباء

شفشاون ..سكان دوار “اصفارن” يحتجون على انقطاع الكهرباء

2021-11-18 / 3:56 مساءً
Photo of طرفاية: الوزير السكوري يدشن أكبر معهد للطاقة المتجددة وطنيا

طرفاية: الوزير السكوري يدشن أكبر معهد للطاقة المتجددة وطنيا

2021-11-18 / 3:31 مساءً
Photo of قادمين من سبتة المحتلة.. أزيد من 3 ألاف مهاجر يعودون طواعية الى المغرب

قادمين من سبتة المحتلة.. أزيد من 3 ألاف مهاجر…

2021-11-18 / 3:05 مساءً
Photo of نشرة خاصة: زخات مطرية وثلوج ورياح قوية يومي الخميس و الجمعة

نشرة خاصة: زخات مطرية وثلوج ورياح قوية يومي الخميس…

2021-11-18 / 2:25 مساءً
Photo of ظاهرة الكلاب الضالة ….جمعويون يقترحون حلولا على جماعة وجدة

ظاهرة الكلاب الضالة ….جمعويون يقترحون حلولا على جماعة وجدة

2021-11-18 / 1:53 مساءً
Photo of استبدال ”الجواز“ ب”الجواز“ يغضب الفايسبوكيين :”حلوف كرموس وضحك على الذقون“

استبدال ”الجواز“ ب”الجواز“ يغضب الفايسبوكيين :”حلوف كرموس وضحك على…

2021-11-18 / 1:00 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق