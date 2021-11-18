شبكة دولية للاتجار غير المشروع بالصقور تسقط في أيادي الأمن بمراكش

هبة بريس _ مراكش

أعلنت المديرية الجهوية للمياه والغابات ومحاربة التصحر بالأطلس الكبير بمراكش، عن تفكيك شبكة دولية تنشط في حيازة وقنص، والاتجار غير المشروع بالصقور، وحجز ثمانية من هذه الطيور، بالإضافة إلى كمية مهمة من الطرائد تنتمي إلى الأصناف المحمية، تم اصطيادها باستعمال الصقور.

وأوضحت المديرية، في بلاغ لها، اليوم الخميس، أنه ‘وعلى إثر معلومات دقيقة توصلت بها عناصر المياه والغابات بمراكش، تم تفكيك عصابة ناشطة في حيازة، والقنص و الاتجار غير المشروع في الصقور’.

وأضاف المصدر ‘أنه تم بتاريخ 16 نونبر 2021، إيقاف سيارة يشتبه في نشاطها في نقل الصقور، حيث تبين، بعد القيام بتفتيش السيارة والاستماع إلى صاحبها، بمعية الدرك الملكي لواحة سيدي ابراهيم، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، أن الأمر يتعلق بعملية تهريب صقور تعود ملكيتها لأشخاص ينحدرون من دولة خليجية’.

وبحسب البلاغ ذاته، فقد تم ‘بالمطار الدولي مراكش لمنارة، في يوم 17 نونبر 2021، وبتنسيق مع إدارة الجمارك، ضبط ثمانية صقور مخدرة ومخزنة بشكل محكم حتى لا تثير الانتباه، بحوزة المبحوث عنهم، وهم يحاولون التوجه عبر طائرة خاصة، خارج المغرب’، مبرزا أن ‘عناصر المياه والغابات انتقلت إلى المطار لتقوم بحجز الصقور موضوع البحث، وكذا تعميق البحث مع المشتبه بهم من طرف الضابطة القضائية، وذلك تحت إشراف النيابة العامة’.

وأشار إلى أنه و’لاستكمال البحث والتحري من أجل تفكيك جميع خيوط الشبكة، انتقلت فرقة مكونة من الدرك الملكي والمياه والغابات إلى سيدي بنور، للتحقق من مصدر الصقور و البحث عن مشتبهين آخرين بتعليمات من النيابة العامة، حيث تم حجز كمية مهمة من الطرائد مجمدة، تنتمي إلى الأصناف المحمية، تم اصطيادها باستعمال الصقور’.

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