المغرب يتسلم 222 دبابة “أبرامز” الأمريكية

2021-11-18 / 7:51 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

تواصل القوات البرية للجيش المغربي تشغيل دبابات “T-72B”، على الرغم من استلام 222 دبابة “M1A1SA Abrams” أمريكية الصنع، ولن تتخلى عن الدبابات السوفييتية التي أثبتت جدارتها على مدى أعوام.

في الوقت الحالي توجد 24 دبابة “T-72B” تخدم في القوات البرية المغربية، و60 دبابة أخرى في قواعد التخزين العسكرية، بحسب ما ذكر موقع “rg” العسكري

​وأكمل الجيش المغربي في شتنبر الماضي، استلام آخر دفعة من دبابات “M1A1SA Abrams”، والتي بلغ عددها 222 _ يقول نفس النصدر _

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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‫3 تعليقات

  1. هذا امرمهم وجد ضروري لتجهيز جيشنا وقواتنا العمومية بمعدات واسلحة حذيثة ومتطورة من اجل الدفاع عن ارضنا ودحر العدو المتربص والمحتمل الذي يريد النيل من مقدساتنا اننا نشيد بمثل هذه الانجازات الاساسية لحماية بلدنا وشعبنا واننا نفتخر بقواتنا المسلحة الملكبة على دورها العسكري والبطولي الذي تقوم به في صحراىنا المغربية العزيزة فشكرا لقواتنا ويبقى شعارنا الخالد الله الوطن الملك

  3. في ضل التهديدات والتحديات نعم في هذه الحالات يجب على المغرب التسلح الليل قبل النهار والدفاع عن أمنه القومي أما الجارة الشرقية فهي تشتري أسلحة متطورة مثل إس 400 الروسية.

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