المغرب يتسلم 222 دبابة “أبرامز” الأمريكية

هبة بريس _ الرباط

تواصل القوات البرية للجيش المغربي تشغيل دبابات “T-72B”، على الرغم من استلام 222 دبابة “M1A1SA Abrams” أمريكية الصنع، ولن تتخلى عن الدبابات السوفييتية التي أثبتت جدارتها على مدى أعوام.

في الوقت الحالي توجد 24 دبابة “T-72B” تخدم في القوات البرية المغربية، و60 دبابة أخرى في قواعد التخزين العسكرية، بحسب ما ذكر موقع “rg” العسكري

​وأكمل الجيش المغربي في شتنبر الماضي، استلام آخر دفعة من دبابات “M1A1SA Abrams”، والتي بلغ عددها 222 _ يقول نفس النصدر _

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