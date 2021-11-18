المغرب يتسلم 222 دبابة “أبرامز” الأمريكية
هبة بريس _ الرباط
تواصل القوات البرية للجيش المغربي تشغيل دبابات “T-72B”، على الرغم من استلام 222 دبابة “M1A1SA Abrams” أمريكية الصنع، ولن تتخلى عن الدبابات السوفييتية التي أثبتت جدارتها على مدى أعوام.
في الوقت الحالي توجد 24 دبابة “T-72B” تخدم في القوات البرية المغربية، و60 دبابة أخرى في قواعد التخزين العسكرية، بحسب ما ذكر موقع “rg” العسكري
وأكمل الجيش المغربي في شتنبر الماضي، استلام آخر دفعة من دبابات “M1A1SA Abrams”، والتي بلغ عددها 222 _ يقول نفس النصدر _
ما رأيك؟
المجموع 5 آراء
0
5