عبد اللطيف وهبي

وهبي يصعد ضد المحامين ويؤكد أنه لن يتواطأ معهم في قضية الضرائب

2021-11-18 / 7:29 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

بعد اتهامه لهم بالتهرب الضريبي وما تلى هذه التصريحات من موجة غضب في صفوف المحامين، خرج وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، للتعليق على رد فعل جمعيات المحامين

وقال وهبي خلال مشاركته ببرنامج “لقاء مع الصحافة أنه كمحام قبل أن يكون وزير مطالب بقول الحقيقة كاملة ولو على رقبته، مبديا استغرابه من مواجهة المحامون له بعد قول الحقيقة

وأضاف وهبي أنه كان ينتظر من المحامين أن يتصلوا بي لإصلاح هذا العطب، ولكن يبدو أن هذا العطب قديم

وحسب وهبي فإن المحامون في السيتينيات كانوا قليلين، لكن حينما يتكلمون تقوم الدنيا ولا تقعد، وكانوا محترمين، يدافعون عن الحريات، والديمقراطية، الآن، أصبح المحامون حجمهم كبير، وتأثيرهم ضيق، المحامي إذا كان نظيفا، ويدافع عن الناس، ويواجه الظلم عليه أن يكون وفيا تجاه إلتزاماته

وشدد الوزير، على أنه لا يمكنه أن يسكت عن المحامين ويتواطأ معهم في عدم أداءهم الضرائب

وأعلن وهبي في حديثه أن ” التفكير جار في إعادة النظر في قانون المهنة، وهو الأمر الذي أعلن أنه سيتم طرحه للنقاش، والحوار مع جميع النقابات، وجمعيات هيآت المحامين، وبحضور جميع نقباء، وأعضاء ورؤساء الجمعيات المهنية لمحامين سابقين

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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