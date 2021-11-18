وكالة الأدوية الأوروبية تقيّم عقار “زيفودي” لعلاج كوفيد-

2021-11-18 / 6:53 مساءً
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هبة بريس _ وكالات

أعلنت وكالة الأدوية الأوروبية أنها بصدد تقييم عقار جديد لعلاج مرضى فيروس كورونا الذين لا يحتاجون لأكسجين إضافي، ومعرضون لخطر الإصابة بأعراض الفيروس الخطيرة بشكل متزايد.

والعقار “زيفودي” الذي طورته شركتا “غلاكسو سميثكلاين” البريطانية و”فير بيو تكنولوجي” الأمريكية، هو دواء الأجسام المضادة أحادية النسيلة ويعد نسخة مخبرية الصنع من الأجسام المضادة المقاومة للفيروسات لمكافحة كورونا.

وكالة الأدوية الأوروبية توافق على علاجين لكورونا بالأجسام المضادة
وتظل عقاقير الأجسام المضادة واحدة من عدد قليل من العلاجات التي يمكن أن تخفف من أسوأ آثار كورونا، وهي الخيار الوحيد المتاح للأشخاص الذين يعانون أعراضا خفيفة إلى متوسطة ولم يدخلوا المستشفى.

وقالت وكالة الأدوية الأوروبية إنها بدأت في تقييم طلب ترخيص العقار، وسوف تبتّ فيه بغضون شهرين، إذا كانت البيانات المقدمة مع الطلب قوية بما يكفي.

وجاء هذا الإعلان بعد أسبوع من توصية وكالة الأدوية الأوروبية بالتصريح بعقارين آخرين للأجسام المضادة أحادية النسيلة، وأكدت أنه ثبت تقليلهما بشكل كبير من خطر دخول المستشفيات والوفاة بين المرضى المعرضين لأعراض كورونا الخطيرة.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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