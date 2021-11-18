رافضو التلقيح يعلنون التصعيد بعد استبدال “الجواز” ب ” الجواز”

هبة بريس _ الرباط

تفاعلت التنسيقية الوطنية للمغاربة الرافضين للتلقيح الإجباري، مع قرار استبدال ” جواز التلقيح ” ب ” الجواز الصحي ”

وعلقت التنسيقية بالقول انها “لا تفرق بين جواز التلقيح والجواز الصحي” قبل ان تشير الى انها تعتبر الإثنين “إجهازا على الحقوق والحريات الأساسية”.

وطالبت التنسيقية في صفحتها على موقع “فيسبوك”، بإلغاء الجواز بشكل كلي ونهائي.

وتقرر اعتماد الجواز الصحي، بدلاً عن جواز التلقيح. وذلك في استجابة لدعوات حقوقية متعددة

وكان المجلس الوطني لحقوق الإنسان قد وجه توصية إلى الحكومة المغربية بشأن تغيير “جواز التلقيح” إلى “الجواز الصحي”، وذلك بإضافة شهادة الكشف السلبي لفيروس كورونا إلى التلقيح الكامل.

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