A man displays his vaccine passport before being allowed into a government office, in Rabat, Morocco, Thursday, Oct. 21, 2021. Morocco has made vaccine passports mandatory for people to access governmental offices, malls, gyms and other spaces to push its vaccination campaign. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)

رافضو التلقيح يعلنون التصعيد بعد استبدال “الجواز” ب ” الجواز”

2021-11-18 / 6:28 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

تفاعلت التنسيقية الوطنية للمغاربة الرافضين للتلقيح الإجباري، مع قرار استبدال ” جواز التلقيح ” ب ” الجواز الصحي ”

وعلقت التنسيقية بالقول انها “لا تفرق بين جواز التلقيح والجواز الصحي” قبل ان تشير الى انها تعتبر الإثنين “إجهازا على الحقوق والحريات الأساسية”.

وطالبت التنسيقية في صفحتها على موقع “فيسبوك”، بإلغاء الجواز بشكل كلي ونهائي.

وتقرر اعتماد الجواز الصحي، بدلاً عن جواز التلقيح. وذلك في استجابة لدعوات حقوقية متعددة

وكان المجلس الوطني لحقوق الإنسان قد وجه توصية إلى الحكومة المغربية بشأن تغيير “جواز التلقيح” إلى “الجواز الصحي”، وذلك بإضافة شهادة الكشف السلبي لفيروس كورونا إلى التلقيح الكامل.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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‫2 تعليقات

  1. المجلس الوطني لحقوق الإنسان سطروووو بخطوط عريضة تحت كلمة وطني أي أنه منكم وفيكم (عصابة)
    أسيدي سن يدكم من شعر بحرا ونقول لكم إن تظاهرة القادمة سيخرج جميع المغاربة الملقحون وأنا منهم وغير الملقحون وستكون شاملة لجميع أنواع الحكرة من إنتهاكات للحقوق وزبادات في الأسعار و تعاقد الأساتذة و الممرضون و و و وتنادي هذه الحملة ب إسقاط ولا شئ غير الإسقاط

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