مطالب حقوقية للحموشي بالكشف عن ملابسات مقتل الشاب يوسف بالبيضاء

هبة بريس _ البيضاء

طالبت الهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان من عبد اللطيف الحموشي المدير العام للأمن الوطني بفتح تحقيق في ظروف وملابسها حادثة مقتل الشاب يوسف بمنطقة عين السبع الحي المحمدي بالدار البيضاء.

كما دعت الهيئة الحقوقية برفع التعتيم عن تفاصيل القضية، والتعاطي بعدل مع الملف ،مشيرة إلى أن تفاصيل القضية تعود إلى 8 شتنبر 2021، عندما حضر الضحية يوسف إلى اجتماع المجموعة الخاص بمنطقته، حيث جاء في بلاغ “غرين بويز” وفي رواية والدة يوسف، أنه تمت مطاردة الضحية رفقة أصدقائه من طرف رجال الأمن، قبل أن يتعرض للضرب في مختلف أنحاء الجسد من طرف احد عناصر فرقة الصقور بحسب ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشارت الهيئة إلى أن الضرب الذي تعرض له الشاب يوسف ما أدى إلى وفاته، كما تم طمس معالم الجريمة التي وثقتها كاميرة أحد الشهود و “كاميرات ترامواي” .

وكانت المديرية العامة للأمن الوطني قد اعلنت سابقا أنها تتعاطى بالجدية اللازمة مع التسجيلات والمحتويات الرقمية المنشورة في شبكات التواصل الاجتماعي، والتي تتناول ظروف وملابسات حادثة سير وقعت بمنطقة عين السبع الحي المحمدي بالدار البيضاء، بتاريخ 8 شتنبر المنصرم، وتسببت في وفاة شاب في حادث دراجة نارية وإصابة مرافقه، بالإضافة إلى تعرض شرطي لجروح.

وأكدت المديرية في بلاغ لها أنه، وحرصا على تنوير الرأي العام، وتوخيا للحقيقة، فإن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية هي التي تكلفت بمواصلة وتعميق البحث في هذه القضية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للوقوف على الظروف والملابسات الحقيقية المحيطة بهذه الحادثة، والكشف عن جميع تفاصيلها وخلفياتها.

وشدد المصدر ذاته كذلك على أن المدير العام للأمن الوطني أعطى تعليماته للمصالح المركزية للأمن الوطني بمتابعة هذا الملف من الناحية الإدارية، مع انتظار نتائج البحث القضائي الذي تعكف عليه حاليا الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وذلك ليتسنى لها ترتيب الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة.

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