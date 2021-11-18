الصحة: نحو 2.6 مليون ملقح بالجرعة الثالثة من لقاح كورونا

هبة بريس - الرباط

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ، اليوم الخميس ، أن 22 مليون و495 ألف و149 شخصا لقحوا بالكامل بعد تلقيهم الجرعة الثانية من اللقاح المضاد للفيروس.

وأبرزت الوزارة في النشرة اليومية لحصيلة (كوفيد-19)، ، أن عدد الملقحين بالجرعة الأولى ارتفع إلى 24 مليون و380 ألف و750 شخصا.

كما بلغ مليون و595 ألف و530 مستفيد من الجرعة الثالثة.

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