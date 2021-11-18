الصحة: نحو 2.6 مليون ملقح بالجرعة الثالثة من لقاح كورونا
هبة بريس - الرباط
أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ، اليوم الخميس ، أن 22 مليون و495 ألف و149 شخصا لقحوا بالكامل بعد تلقيهم الجرعة الثانية من اللقاح المضاد للفيروس.
وأبرزت الوزارة في النشرة اليومية لحصيلة (كوفيد-19)، ، أن عدد الملقحين بالجرعة الأولى ارتفع إلى 24 مليون و380 ألف و750 شخصا.
كما بلغ مليون و595 ألف و530 مستفيد من الجرعة الثالثة.
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w takdo men maalomat ad nashrouh wash 2melyiun aw 1melyoun ra f hakik mawaslo
hta melyou f joraa talita w nas tshalat w matat b sabab likah daawa lah w nas dab nkataa likah asi wzir bni sbitarat ki nas w wafer adwiya f sbitarat nas ra katmout f sbitarat men adam tawafor adwiya aw kayashriwha men jibhom aw men ihmal aw awdaa karitiya dyali siha mni n tjik shi mosiba f sahtak ad athas b nas lah yakhod lah