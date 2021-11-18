حتى أكتوبر.. المغاربة يتصدرون المسجلين في الضمان الاجتماعي باسبانيا

هبة بريس

أظهرت بيانات صادرة عن وزارة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة الإسبانية، اليوم الخميس، أن أزيد من 275 ألف مغربي مسجلون في الضمان الاجتماعي بإسبانيا إلى غاية متم أكتوبر الماضي.

هكذا، يظل المغاربة في صدارة ترتيب العمال الأجانب من خارج الاتحاد الأوروبي الذين يساهمون في الضمان الاجتماعي في إسبانيا بتعداد 275 ألفا و116 شخصا، يليهم الصينيون (105 آلاف و409).

وبلغ إجمالي عدد الأجانب المنتسبين للضمان الاجتماعي الإسباني مليونين و261 ألفا و144 شخصا خلال الشهر العاشر من العام الحالي، أي بارتفاع قدره 20 ألفا و369 شخصا مقارنة مع شهر شتنبر 2021.

ومن بين مجموع العمال الأجانب الذين يساهمون في الضمان الاجتماعي الإسباني، ينحدر حوالي مليون و462 ألفا و671 شخص من دول خارج الاتحاد الأوروبي، و798 ألفا و473 من دول الاتحاد الأوروبي.

وحسب المعهد الوطني للإحصاء، يقيم نحو 869 ألفا و661 مغربيا بصفة قانونية في إسبانيا إلى غاية فاتح يناير 2021، أي بارتفاع قدره 0,4 في المائة (+ 3716) مقارنة مع فاتح يناير 2020.

وقد حافظ المغاربة على رتبتهم كأول جالية أجنبية مقيمة بشكل قانوني في البلد الإيبيري.

ما رأيك؟ المجموع 6 آراء 0 6