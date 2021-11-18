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يهم السائقين.. اضطراب مروري بالطريق السيار بين البيضاء والرباط

2021-11-18 / 4:46 مساءً
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هبة بريس

أعلنت شركة الطرق السيارة بالمغرب، أن الطريق السيار الرابط بين مدينتي الرباط والدارالبيضاء سيعرف اضطرابا مروريا بسبب أشغال على مستوى مدينة المحمدية، وذلك ابتداء من يوم الاثنين 22 نونبر الجاري.

وذكرت الشركة، أن أعمال إنشاء نفق تحت أرضي في طريق الرباط – الدار البيضاء السريع، على مستوى مدينة المحمدية عند الكيلومتر 54، اعتبارا من يوم الاثنين المقبل، ستحدث اضطرابا مروريا مؤقتا.

وأضافت في بلاغ لها، أن هذه الأشغال ستؤدي إلى تعطيل حركة المرور بشكل طفيف ومؤقت، موضحة أن السرعة القصوى عند هذا الجزء ستكون محصورة في 80 كيلومتر في الساعة، وأن الشركة قامت بتركيب لافتات وأجهزة أمان في الأماكن المناسبة لتسهيل حركة المرور.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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