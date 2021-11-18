شفشاون ..سكان دوار “اصفارن” يحتجون على انقطاع الكهرباء

هبة بريس - مكتب طنجة

احتجت ساكنة دوار اصفارن بجماعة تمروت التابعة للنقوذ الترابي لاقليم شفشاون ،صباح اليوم الخميس الذي يصادف ذكرى عيد الاستقلال المجيد، ضد انقطاع الكهرباء لعدة شهور رغم الشكايات العديدة المقدمة للجهات المعنية.

وبحسب مصادر الموقع ، فقد أقدم عدد من سكان الدوار المذكور على اعتراض سيارة تابعة للمكتب الوطني للكهرباء وعلى متنها محول كهربائي في طريقه الى دوار مجاور .

وأضافت المصادر أن سكان دوار اصفارن لازالوا الى حدود كتابة هذه الأسطر محتشدين رفضا لسياسة الكيل بمكيالين التي تنهجعا بعد الجهات المنتخبة مطالبين بتدخل السلطات الاقليمية من اجل رفع الحيف عن دوارهم الذي يشهد انقطاعا للكهرباء منذ مدة .

ما رأيك؟ المجموع 5 آراء 0 5