شفشاون ..سكان دوار “اصفارن” يحتجون على انقطاع الكهرباء

2021-11-18 / 3:56 مساءً
0
هبة بريس - مكتب طنجة

احتجت ساكنة دوار اصفارن بجماعة تمروت التابعة للنقوذ الترابي لاقليم شفشاون ،صباح اليوم الخميس الذي يصادف ذكرى عيد الاستقلال المجيد، ضد انقطاع الكهرباء لعدة شهور رغم الشكايات العديدة المقدمة للجهات المعنية.

وبحسب مصادر الموقع ، فقد أقدم عدد من سكان الدوار المذكور على اعتراض سيارة تابعة للمكتب الوطني للكهرباء وعلى متنها محول كهربائي في طريقه الى دوار مجاور .

وأضافت المصادر أن سكان دوار اصفارن لازالوا الى حدود كتابة هذه الأسطر محتشدين رفضا لسياسة الكيل بمكيالين التي تنهجعا بعد الجهات المنتخبة مطالبين بتدخل السلطات الاقليمية من اجل رفع الحيف عن دوارهم الذي يشهد انقطاعا للكهرباء منذ مدة .

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?


نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

مقالات ذات صلة

Photo of الصحة: نحو 2.6 مليون ملقح بالجرعة الثالثة من لقاح كورونا

الصحة: نحو 2.6 مليون ملقح بالجرعة الثالثة من لقاح…

2021-11-18 / 5:25 مساءً
Photo of يهم السائقين.. اضطراب مروري بالطريق السيار بين البيضاء والرباط

يهم السائقين.. اضطراب مروري بالطريق السيار بين البيضاء والرباط

2021-11-18 / 4:46 مساءً
Photo of تسجيل 94 إصابة وحالة وفاة واحدة بكورونا خلال 24 ساعة

تسجيل 94 إصابة وحالة وفاة واحدة بكورونا خلال 24…

2021-11-18 / 4:18 مساءً
Photo of طرفاية: الوزير السكوري يدشن أكبر معهد للطاقة المتجددة وطنيا

طرفاية: الوزير السكوري يدشن أكبر معهد للطاقة المتجددة وطنيا

2021-11-18 / 3:31 مساءً
Photo of قادمين من سبتة المحتلة.. أزيد من 3 ألاف مهاجر يعودون طواعية الى المغرب

قادمين من سبتة المحتلة.. أزيد من 3 ألاف مهاجر…

2021-11-18 / 3:05 مساءً
Photo of نشرة خاصة: زخات مطرية وثلوج ورياح قوية يومي الخميس و الجمعة

نشرة خاصة: زخات مطرية وثلوج ورياح قوية يومي الخميس…

2021-11-18 / 2:25 مساءً
Photo of ظاهرة الكلاب الضالة ….جمعويون يقترحون حلولا على جماعة وجدة

ظاهرة الكلاب الضالة ….جمعويون يقترحون حلولا على جماعة وجدة

2021-11-18 / 1:53 مساءً
Photo of استبدال ”الجواز“ ب”الجواز“ يغضب الفايسبوكيين :”حلوف كرموس وضحك على الذقون“

استبدال ”الجواز“ ب”الجواز“ يغضب الفايسبوكيين :”حلوف كرموس وضحك على…

2021-11-18 / 1:00 مساءً
Photo of يهم العمال غير الأجراء.. ال”CNSS” يعلن موعد انطلاق الاستفادة من التغطية الصحية

يهم العمال غير الأجراء.. ال”CNSS” يعلن موعد انطلاق الاستفادة…

2021-11-18 / 10:16 صباحًا
Photo of المغرب يضع إسبانيا ضمن قائمة البلدان “أ”

المغرب يضع إسبانيا ضمن قائمة البلدان “أ”

2021-11-18 / 9:32 صباحًا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق