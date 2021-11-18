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بايدن ل”الملك”: العلاقات بين الولايات المتحدة والمغرب عريقة

2021-11-18 / 3:42 مساءً
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هبة بريس

توصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من رئيس الولايات المتحدة الأمريكية السيد جوزيف بايدن، وذلك بمناسبة احتفال المملكة بالذكرى الـ 66 لعيد الاستقلال.

وأعرب الرئيس الأمريكي في هذه البرقية، باسم الشعب الأمريكي، عن تهانئه لجلالة الملك وللشعب المغربي بهذه المناسبة.

وشدد السيد بايدن على أن “العلاقات بين الولايات المتحدة والمغرب عريقة. وقد أثبتت شراكتنا التي تعود إلى 235 سنة، والتي بدأت بتوقيع معاهدة السلام والصداقة بين الولايات المتحدة والمغرب سنة 1786، على الدوام أهمية وقيمة الاحترام المتبادل والتعاون”.

وأضاف الرئيس الأمريكي: “لقد كان من دواعي سروري أن الاحتفال مؤخرا بالذكرى المئوية الثانية لمفوضيتنا بمدينة طنجة شكل نموذجا لعلاقتنا الدبلوماسية الدائمة”، و”نتطلع إلى تعميق التزاماتنا المشتركة، والاستثمار في الازدهار المتبادل والبناء على هذه الشراكة الراسخة”.

وأبرز أن “اهتمامنا المشترك بالسلام والأمن والاستقرار في شمال إفريقيا يرسي أساسا متينا لاستمرار التعاون والالتزام”، مضيفا أن بلاده “تشاطر المملكة المغربية احتفالها بعيد استقلالها”.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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