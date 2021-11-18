طرفاية: الوزير السكوري يدشن أكبر معهد للطاقة المتجددة وطنيا

هبة بريس- اشعبان لحبيب

بمناسبة الذكرى 66 لعيد الاستقلال المجيد، قام وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات السيد يونس السكوري صباح اليوم الخميس، مرفوقا بالسيدة لبنى الطريشة المديرة العامة لمكتب التكوين المهني وانعاش الشغل، ووالي جهة العيون الساقية الحمراء السيد عبد السلام بيكرات، ورئيس جهة العيون حمدي ولد الرشيد ،و عامل إقليم طرفاية محمد حميم، ووفد كبير يضم المنتخبين والأعيان من العيون وطرفاية، وكذا رؤساء المصالح الخارجية، والمسؤولين العسكريين والامنيين، على حفل تدشين المعهد المتخصص في الطاقات المتجددة، الذي يعد ثاني أكبر معهد على الصعيد الوطني في هذا المجال.

هذا المعهد الذي إستفادت منه مجموعة من ابناء المنطقة، والذين انخرطوا في عدة تخصصات، حتى يمكنهم ولوج سوق الشغل والتشغيل الداتي.

وأبرز الوزير السكوري، في معرض حديثه أن المعهد الذي يأتي في إطار تنفيذ مشاريع للنموذج التنموي الأقاليم الجنوبية، يروم إلى تمكين الشباب كفايات متعددة في قطاعات شتى، قصد إدماجهم في سوق الشغل أو للانطلاق في التشغيل الذاتي”

وأشار الوزير الى أن معهد الطاقات المتجددة، الذي يتوفر على “ورشات بيداغوجية هامة للغاية، وعلى تجهيزات عصرية ومتطورة، بالإضافة إلى مكونين رفيعي المستوى”.

وقال إن إنجاز المعهد الذي يندرج في إطار تنفيذ التعليمات الملكية السامية والتي تهدف إلى تنزيل مشاريع للنموذج التنموي الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية المتعلق بتمويل وإنجاز مشاريع التنمية المندمجة لجهة العيون-الساقية الحمراء، يأتي ليجيب عن الاحتياجات السوسيو-اقتصادية لهذه الربوع من المملكة.

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