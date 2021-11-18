قادمين من سبتة المحتلة.. أزيد من 3 ألاف مهاجر يعودون طواعية الى المغرب

هبة بريس - الرباط

كشفت وكالة “ايفي ” للأنباء عن عودة أزيد من 3 ألاف مهاجر مغربي طواعية من سبتة المحتلة الى المغرب ، وذلك منذ شهر يونيو الماضي الى اليوم .

وأوضح المصدر ذاته أن 3 الاف و683 مهاجر غير شرعي مغربي ولج الثغر المحتل يومي 17 و18 ماي الماضي ، عادوا الى المغرب عبر سبتة المحتلة ، كما افاد المصدر تسجيل 2500 طلب لجوء قدمها مهاجرون مغاربة في سبتة، من بينها 33 طلبًا قدمت من قبل قاصرين.

وزاد المصدر ذاته موضحا ان 1968 مغربيا من اصل 2000 غادروا سبتة المحتلة إلى شبه الجزيرة، فيما أشارت وكالة “ايفي” للأنباء في هذا الصدد، الى أن ” قبول معالجة طلبات اللجوء هذه يمنح الحق في أن تكون قادرًا على التنقل بحرية على الأراضي الوطنية أثناء انتظار الرأي النهائي للجنة المسؤولة عن دراسة الطلبات”.

ما رأيك؟ المجموع 6 آراء 0 6