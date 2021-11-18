الصورة تعبيرية

قادمين من سبتة المحتلة.. أزيد من 3 ألاف مهاجر يعودون طواعية الى المغرب

2021-11-18 / 3:05 مساءً
2
هبة بريس - الرباط

كشفت وكالة “ايفي ” للأنباء عن عودة أزيد من 3 ألاف مهاجر مغربي طواعية من سبتة المحتلة الى المغرب ، وذلك منذ شهر يونيو الماضي الى اليوم .

وأوضح المصدر ذاته أن 3 الاف و683 مهاجر غير شرعي مغربي ولج الثغر المحتل يومي 17 و18 ماي الماضي ، عادوا الى المغرب عبر سبتة المحتلة ، كما افاد المصدر تسجيل 2500 طلب لجوء قدمها مهاجرون مغاربة في سبتة، من بينها 33 طلبًا قدمت من قبل قاصرين.

وزاد المصدر ذاته موضحا ان 1968 مغربيا من اصل 2000 غادروا سبتة المحتلة إلى شبه الجزيرة، فيما أشارت وكالة “ايفي” للأنباء في هذا الصدد، الى أن ” قبول معالجة طلبات اللجوء هذه يمنح الحق في أن تكون قادرًا على التنقل بحرية على الأراضي الوطنية أثناء انتظار الرأي النهائي للجنة المسؤولة عن دراسة الطلبات”.

ما رأيك؟
المجموع 6 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?


نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

مقالات ذات صلة

Photo of شبكة دولية للاتجار غير المشروع بالصقور تسقط في أيادي الأمن بمراكش

شبكة دولية للاتجار غير المشروع بالصقور تسقط في أيادي…

2021-11-18 / 8:11 مساءً
Photo of رافضو التلقيح يعلنون التصعيد بعد استبدال “الجواز” ب ” الجواز”

رافضو التلقيح يعلنون التصعيد بعد استبدال “الجواز” ب ”…

2021-11-18 / 6:28 مساءً
Photo of الصحة: نحو 2.6 مليون ملقح بالجرعة الثالثة من لقاح كورونا

الصحة: نحو 2.6 مليون ملقح بالجرعة الثالثة من لقاح…

2021-11-18 / 5:25 مساءً
Photo of يهم السائقين.. اضطراب مروري بالطريق السيار بين البيضاء والرباط

يهم السائقين.. اضطراب مروري بالطريق السيار بين البيضاء والرباط

2021-11-18 / 4:46 مساءً
Photo of تسجيل 94 إصابة وحالة وفاة واحدة بكورونا خلال 24 ساعة

تسجيل 94 إصابة وحالة وفاة واحدة بكورونا خلال 24…

2021-11-18 / 4:18 مساءً
Photo of شفشاون ..سكان دوار “اصفارن” يحتجون على انقطاع الكهرباء

شفشاون ..سكان دوار “اصفارن” يحتجون على انقطاع الكهرباء

2021-11-18 / 3:56 مساءً
Photo of طرفاية: الوزير السكوري يدشن أكبر معهد للطاقة المتجددة وطنيا

طرفاية: الوزير السكوري يدشن أكبر معهد للطاقة المتجددة وطنيا

2021-11-18 / 3:31 مساءً
Photo of نشرة خاصة: زخات مطرية وثلوج ورياح قوية يومي الخميس و الجمعة

نشرة خاصة: زخات مطرية وثلوج ورياح قوية يومي الخميس…

2021-11-18 / 2:25 مساءً
Photo of ظاهرة الكلاب الضالة ….جمعويون يقترحون حلولا على جماعة وجدة

ظاهرة الكلاب الضالة ….جمعويون يقترحون حلولا على جماعة وجدة

2021-11-18 / 1:53 مساءً
Photo of استبدال ”الجواز“ ب”الجواز“ يغضب الفايسبوكيين :”حلوف كرموس وضحك على الذقون“

استبدال ”الجواز“ ب”الجواز“ يغضب الفايسبوكيين :”حلوف كرموس وضحك على…

2021-11-18 / 1:00 مساءً

‫2 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق