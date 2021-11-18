اسبانيا.. إعفاء قبطان بحري ادعى منع فرقاطة عسكرية مغربية لسفينة اسبانية من الوصول لمليلية المحتلة

2021-11-18 / 1:56 مساءً
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هبة بريس - الرباط

قررت المديرية العامة الإسبانية للبحرية التجارية فصل القبطان خوسي ميغيل تاسيندي، المنتمي لحزب “فوكس” اليميني المتطرف، بعد ادعائه اقدام فرقاطة عسكرية مغربية بمنع سفينة مدنية اسبانية من الوصول الى ثغر مليلية المحتل .

السلطات الحكومية الاسبانية كانت قد نفت في وقت سابق ماتردد على لسان القبطان المنتمي للحزب اليميني المتطرف وذلك تفاديا لتكرار سيناريو ازمة دبلوماسية جديدة بين الرباط ومدريد .

وأكدت مصادر اعلامية اسبانية أن القبطان المعفي تلقى مكالمة هاتفية من رئيسيه التنفيذي يخبره فيها أنه مقال من عمله بسبب ادعاءات زائفة الغرض منها تحقيق مكاسب سياسية معروفة لدى حزب فوكس المتطرف والمعروف بعدائه للمغرب .

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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تعليق واحد

  1. الله يعطيكم الصحة والعافية نحن نريد جيران وأصدقاء لا نريد كلاب تريد فقط تعرف النباح علينا المغرب وإسبانيا في الطريق الصحيح تبادل محترم للأجيال القادمة. اما بوصبع وبوخنونة ياه على إسم وبعض العاهرات الخاءنات فمصيرهم في الزبالة إن شاء الله مسألة وقت فقط.

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