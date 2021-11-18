ظاهرة الكلاب الضالة ….جمعويون يقترحون حلولا على جماعة وجدة

هبة بريس - وجدة

في إطار التفاعل مع السؤال الكتابي الموجه لرئيس الجماعة من قبل محمد بنداود نائب كاتب جماعة وجدة العضو في المجلس عن حزب الأصالة والمعاصرة بخصوص ظاهرة انتشار الكلاب الضالة المدينة .

قام رئيس الجماعة محمد عزاوي بعد زوال امس الأربعاء 17 نونبر الجاري بزيارة للمحجز البلدي، مرفوقا بالمهندس البلدي ومدير المستودع البلدي، والعضو الجماعي محمد بنداود وممثلين عن جمعية إنقاذ حيوانات المغرب والبيئة.

حيث تم الاستماع لمختلف مقترحات الجمعيات، كما قدم الرئيس حلولا واقعية متفاعلا مع الجمعيات وذلك في إطار المقاربة التشاركية، وقد أعطى تعليماته للبدء في تنظيف المحجز البلدي، وتخصيص مكان للحيوانات، سيتم بناءه قريبا قصد تلقيح الكلاب الضالة المنتشرة في المدينة، والتنسيق مع الجمعية والأطر الطبية والصحية لمعالجتها والقيام بعملية التلقيح.

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