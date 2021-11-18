كندا.. إعلان حالة الطوارئ ونشر الجيش بسبب الفيضانات

2021-11-18 / 1:18 مساءً
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هبة بريس - وكالات

أعلنت مقاطعة بريتيش كولومبيا الكندية، حالة الطوارئ بعدما طالت فيضانات مدنا عدة وأدت إلى إجلاء آلاف الأشخاص، فيما أعلنت الحكومة الكندية إرسال تعزيزات عسكرية.

وقال رئيس وزراء مقاطعة بريتيش كولومبيا جون هورغان إنه أعلن حالة الطوارئ بعد هطول أمطار غزيرة جدا الأحد والاثنين وتسببها بانزلاقات تربة وفيضانات ما أسفر عن مقتل شخص واحد على الأقل.

واعتبر أربعة أشخاص في عداد المفقودين في انزلاقات تربة على ما قالت الشرطة خلال مؤتمر صحافي.

وقال هورغان “للأسف نتوقع أن ترتفع حصيلة الوفيات في الأيام المقبلة”.

وبعد موجة القيظ التي ضربت المنطقة خلال الصيف، حذر هورغان من أن “هذه الظواهر باتت منتظمة بسبب تداعيات التغير المناخي”.

ويهدف فرض حالة الطوارئ إلى إعادة فتح الطرقات السريعة المغلقة منذ أيام عدة ما يؤثر على شبكة الامدادات. وأدت الأحوال الجوية المتردية أيضا إلى توقف في حركة السكك الحديد في مرفأ فانكوفر.

ونصح ابناء المنطقة بتجنب التنقل لإعطاء الاولوية لنقل السلع الأساسية ولأجهزة الطوارئ والطواقم الطبية. وستستمر حالة الطوارئ مدة 14 يوما وهي قابلة للتمديد.

وقبل ذلك أعلنت الحكومة الكندية إرسال “دعم جوي من القوات الكندية للمساعدة في جهود الإجلاء ودعم قنوات الامدادات وحماية السكان من الفيضانات وانزلاقات التربة”.

وقال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو “مئات من عناصر القوات الجوية الكندية في طريقهم لتوفير المساعدة” موضحا أن آلاف العسكريين قد يرسلون إلى المنطقة.

ووعد ترودو الموجود في واشنطن بأن تكون الحكومة حاضرة “للمشاركة في عمليات التنظيف وإعادة البناء بعد هذه الظروف المناخية القصوى”.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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