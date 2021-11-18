صورة تعبيرية

البيضاء.. جلسة خمرية تنهي حياة شاب على يد عشيقته ” فيديو”

2021-11-18 / 12:03 مساءً
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طارق عبلا_ هبة بريس

استفاقت ساكنة زنقة البرامة بقيسارية اسباتة بمدينة الدار البيضاء، ليلة الأربعاء الخميس، على وقع جريمة قتل بشعة أودت بحياة شاب على يد عشيقته طعنا بالسلاح الأبيض بعد جلسة خمرية بإحدى الشقق السكنية.

وحسب مصادر هبة بريس من عين المكان، فإن ظروف الحادث لا تخرج عن نطاق جلسة خمرية بين الضحية والمشتبه فيها وبين ثلاثة شباب آخرين، وبعد أن لعبت الخمرة والحشيش بالعقول، انتهى المشهد الغرامي بجريمة قتل دامية، تلقى حينها الضحية وهو صاحب الشقة التي كانت تكتيرها المشتبه فيها، طعنة قاتلة على مستوى البطن كانت كافية لإزهاق روحه.

الخبر هذا، نزل كالصاعقة على عموم ساكنة المنطقة الذين هبوا جميعا وقادهم فضولهم لمعرفة ما يجري ومادار من أحداث مأساوية، في الوقت الذي توارت فيه عن الأنظار الشابة المشتبه فيها رفقة جلساء الجلسة الخمرية، قبل أن تتدخل فرق الأمن والسلطات المحلية لتكثيف من دوريات البحث للوصول إلى هويات الجميع، أسفرت أخيرا باعتقال المشتبه فيها وثلاثة شباب آخرين.

هذا وقد عاين المحققون جثة الهالك وهي وسط بركة من الدماء، وبعد مسح محيط الجريمة وأخذ عينات من البصمات، تم ايداعها مستودع الأموات حيث من المرجح أن يتم اخضاعها للتشريح الطبي للوقوف على أسباب الوفاة الحقيقية بتعليمات من النيابة العامة.

ويشار هنا إلى أن منطقة اسباتة وخاصة بزنقة البرامة قرب قيسارية اسباتة، تشهد مظاهر العربدة وترويج المخدرات وانتشار الأسلحة البيضاء بمختلف الأزقة، وهو ما يتطلب يقظة أمنية استباقية لوضع حد لهاته الحالات الخطيرة والحيلولة دون وقوعها حتى لا تتكرر مثل السيناريوهات التي باتت تورق بال الساكنة خوفا على حياتها وممتلكاتها.

هبة بريس انتقلت إلى عين المكان، ورصدت مايلي:

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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‫2 تعليقات

  1. كل جريمة ترتكب بسبب الخمر الا والمسؤولون الذين رخصوا ليباع ويشرب الخمر واباحوا ماحرم الله لهم نصيب من اثم هذه الجرائم الا يتقوا الله هؤلاء الايراجعوا امرهم فيما يتعلق بالخمر الذى هو ام الخابائث السنا دولة اسلامية لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل

  2. كل جريمة ترتكب بسبب الخمر الا والمسؤولون الذين رخصوا ليباع ويشرب الخمر واباحوا ماحرم الله لهم نصيب من اثم هذه الجرائم الا يتقوا الله هؤلاء الايراجعوا امرهم فيما يتعلق بالخمر الذى هو ام الخابائث السنا دولة اسلامية لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل التعليق ليس مكررا اطلاقا

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