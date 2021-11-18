“غوغل” يحتفل بعيد استقلال المغرب

هبة بريس - الرباط

يحتفل محرك “غوغل” اليوم الخميس 18 نونبر، مع المغاربة، بذكرى عيد الاستقلال.

ونشر المحرك في صفحته الأولى علم المغرب، كما وضع رابطا يحيل على نص حول استقلال المغرب، وأهم الاحداث التاريخية والمآثر السياحية التي تزخر بها المملكة.

هذا ويصادف اليوم الخميس 18 نونبر، الاحتفال بالذكرى ال66 لعيد الاستقلال.

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