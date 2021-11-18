يهم العمال غير الأجراء.. ال”CNSS” يعلن موعد انطلاق الاستفادة من التغطية الصحية

هبة بريس - الرباط

أعلن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن كافة التجار والمهنيين والحرفيين الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة، والتجار والصناع التقليديين الذين يمسكون محاسبة، وكذا المقاولين الذاتيين، أصبحوا معنيين بنظام التغطية الصحية.

وذكر الصندوق في بلاغ له، أن الأشخاص المنتمين لهذه الفئات وكذا أزواجهم وأولادهم سيتمكنون من الاستفادة من خدمات التأمين الإجباري عن المرض.

وأفاد الصندوق أن فئة الأشخاص الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة، ستكون بداية استحقاق الاشتراكات هو دجنبر المقبل على أن تكون بداية الاستفادة فاتح يناير المقبل، فيما حدد موعد بداية استحقاق الاشتراكات للتجار والصناع التقليديين الذين يمسكون محاسبة، شهر يناير المقبل على أن تكون الاستفادة بداية فبراير.

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