هاني شاكر يمنع 19 مطربا شعبيا من الغناء في مصر

2021-11-18 / 9:55 صباحًا
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هبة بريس - وكالات

أصدرت نقابة المهن الموسيقية في مصر قرارا بمنع 19 مطربا للمهرجانات الشعبية من العمل الفترة المقبلة، وسحب تصاريحهم السنوية للغناء.

وجاء قرار النقابة برئاسة الفنان هاني شاكر بسبب عدم تقنين أوضاعهم بالنقابة خلال الفترة الماضية، وحتى اجتيازهم للاختبارات.

وفي حديث لموقع “سكاي نيوز عربية”، أوضح المتحدث الرسمي باسم نقابة المهن الموسيقية طارق مرتضى، خلفية القرار قائلا: “لكي تؤدي دورك كمطرب لابد أن تكون عضوا في النقابة، وهؤلاء ليسوا أعضاء ولا يتبعون لها، ولابد لنا أن نضبط الإيقاع الخاص بالعمل ومنع أي شخص من الغناء طالما كان غير مستوف للشروط”.

وأضاف مرتضى: “هذه خطوة من جانب النقابة لإنقاذ الفن والساحة الغنائية المصرية، ومحاولة جادة لسد الأبواب الخلفية لمن هم عديمي الموهبة الذين يعبثون بسمعة الفن المصري”.

ونوه المتحدث الرسمي باسم نقابة المهن الموسيقية إلى أنه: “لا توجد أي مهنة إلا ولها نقابة خاصة بها، ومن يعمل في الغناء لابد وأن يتبع النقابة سواء بالحصول على عضوية أو تصريح مزاولة المهنة”.

ومن أبرز الأسماء التي شملها قرار منع الغناء، حمو بيكا وحسن شاكوش ومجدي شطة وكزبرة وحنجرة وعمرو حاحا وفرقة الكعب العالي وأحمد قاسم الشهير بفيلو.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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