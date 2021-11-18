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المغرب يضع إسبانيا ضمن قائمة البلدان “أ”

2021-11-18 / 9:32 صباحًا
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هبة بريس - الرباط

أعلن المكتب الوطني للمطارات، عن وضع اسبانيا، ضمن قائمة البلدان “أ”.

وذكر المكتب في موقعه الرسمي، أنه تم ادراج اسبانيا، ابتداء من يومه الخميس، ضمن قائمة البلدان “أ” التي تعرف انخفاضا في الحالة الوبائية وانتشارا أقل للسلالات المتحورة.

وبناء على القرار الجديد، فسيطلب من القادمين من دولة اسبانيا تقديم شهادة تفيد تلقيهم للتلقيح دون الزامهم بإجراء اختبار الكشف عن فيروس كورونا أو الحجر الصحي في حالة ايجابيته.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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