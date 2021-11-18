عمال SNTL بالمحمدية يخوضون اعتصاماً مفتوحاً ضد طرد 13 عاملاً

2021-11-18 / 9:16 صباحًا
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هبة بريس - المحمدية

يخوض بعض عمال الشركة الوطنية للنقل واللوجيستيك بمدينة المحمدية، اعتصاماً مفتوحا منذ يوم الجمعة 12 نونبر، أمام مقر الشركة، إحتجاجا على مجموعة من القرارات التعسفية التي تم اتخاذها في حق 13 عاملاً بشكل مفاجئ وبدون سابق إنذار.

وحسب مراسلة، وجهتها نقابة اتحاد الجامعات الوطنية لسائقي ومهني النقل بالمغرب، إلى عامل إقليم المحمدية، فإن خوض العاملين لهذا الاعتصام المفتوح جاء بعد عدة قرارات تعسفية منها طرد 13 عاملاً بشكلٍ مفاجئ ودون الرجوع إلى مؤسسة مناديب العمال وإعلام سائقين بالتخلي عن مركبتيهما دون مبرر والاستفادة من منحة الشهر الثالث عشر دونا عن باقي العمال“.

وأضافت الرسالة مطالبة من عامل المحمدية، ”التدخل من أجل إحقاق الحق ودفع الحيف والظلم والميز عن هذه الشريحة من المجامع رغم التوصيات الملكية لهذه المؤسسة“.

وقال إحدى المحتجين في تصريح لجريدة ”هبة بريس“ الإلكترونية، أن الإدارة ساهمت في الاحتقان بشكل كبير، بعدما رفضت فتح باب الحوار والتواصل مع المحتجين، على حد تعبيره.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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‫4 تعليقات

  3. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حسبنا الله ونعم الوكيل من رؤساء الشركات النصابين و المحتالين يجب على المسؤولين إعادة النظر في مراقبة التسيير في الشركات(إن كان هناك مسؤولين). لا حول ولا قوة الا بالله.

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