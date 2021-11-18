File - In this Feb. 24, 1965, file photo, the body of Malcolm X, black nationalist leader who was slain February 21, 1965, at a rally of his organization, is viewed by newsmen at the Unity Funeral Home, Eighth Avenue and 126th Street in New York City. "Who Killed Malcolm X?" currently streaming on Netflix dives into questions surrounding his assassination and allegations of a botched investigation. (AP Photo/File)

بعد 55 عاما.. متهمان بقتل مالكولم إكس على أعتاب “البراءة”

2021-11-18 / 8:30 صباحًا
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هبة بريس

من المتوقع أن يتم إلغاء حكم إدانة اثنين من الرجال الذين ثبتت إدانتهم باغتيال مالكولم إكس، الخميس، وفقا لما ذكره المدعى العام لمنطقة مانهاتن ومحامو الرجلين، مما يعيد كتابة التاريخ الرسمي لواحدة من أشهر جرائم القتل في عصر الحقوق المدنية بالولايات المتحدة الأميركية.

ومن المتوقع أن يتم إسقاط إدانات الرجلين التي صدرت في عام 1966 بعد تحقيق مطول، مما يعكس شكوكا طال أمدها بشأن من قتل زعيم الحقوق المدنية.

وتأتي تبرئة الرجلين، محمد عزيز وخليل إسلام، “اعترافا ملحوظا بالأخطاء الجسيمة التي ارتكبت في قضية ذات أهمية بالغة”، بحسب صحيفة نيويورك تايمز، المتعلقة بقتل أحد أكثر القادة السود نفوذا في أميركا عام 1965، في حقبة مكافحة العنصرية.

وخلص تحقيق أجراه مكتب المدعي العام في مانهاتن، ومحامو الرجلين، على مدى 22 شهرا، إلى أن المدعين العامين واثنين من وكالات إنفاذ القانون الرئيسية في البلاد – مكتب التحقيقات الاتحادي وإدارة شرطة نيويورك – حجبوا أدلة رئيسية لو تم تسليمها، لكان من المرجح أن تؤدي إلى تبرئة الرجلين

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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