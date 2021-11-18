بعد 55 عاما.. متهمان بقتل مالكولم إكس على أعتاب “البراءة”

هبة بريس

من المتوقع أن يتم إلغاء حكم إدانة اثنين من الرجال الذين ثبتت إدانتهم باغتيال مالكولم إكس، الخميس، وفقا لما ذكره المدعى العام لمنطقة مانهاتن ومحامو الرجلين، مما يعيد كتابة التاريخ الرسمي لواحدة من أشهر جرائم القتل في عصر الحقوق المدنية بالولايات المتحدة الأميركية.

ومن المتوقع أن يتم إسقاط إدانات الرجلين التي صدرت في عام 1966 بعد تحقيق مطول، مما يعكس شكوكا طال أمدها بشأن من قتل زعيم الحقوق المدنية.

وتأتي تبرئة الرجلين، محمد عزيز وخليل إسلام، “اعترافا ملحوظا بالأخطاء الجسيمة التي ارتكبت في قضية ذات أهمية بالغة”، بحسب صحيفة نيويورك تايمز، المتعلقة بقتل أحد أكثر القادة السود نفوذا في أميركا عام 1965، في حقبة مكافحة العنصرية.

وخلص تحقيق أجراه مكتب المدعي العام في مانهاتن، ومحامو الرجلين، على مدى 22 شهرا، إلى أن المدعين العامين واثنين من وكالات إنفاذ القانون الرئيسية في البلاد – مكتب التحقيقات الاتحادي وإدارة شرطة نيويورك – حجبوا أدلة رئيسية لو تم تسليمها، لكان من المرجح أن تؤدي إلى تبرئة الرجلين

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