عصيد لإبن كيران : أين المرجعية الإسلامية من حصولك على تقاعد غير مستحق بسبعة ملايين

هبة بريس _ الرباط

عاد أحمد عصيد، الناشط الأمازيغي، للخوض عن مرجعية اخوان بنكيران وتصريحات الاخير التي تناول فيها اسباب خسارة الحزب في الانتخابات الاخيرة .

وقال عصيد إن “عبد الإله بنكيران صرح بأن سبب فشل حزب العدالة والتنمية هو تفريطه في “المرجعية الإسلامية”، ويثير التصريح السؤال التالي: إذا كان الحزب قد فرط في المرجعية الإسلامية في الخمس سنوات الأخيرة التي أدت إلى هزيمته، فهل معناه أنه كان ملتزما بها قبل ذلك؟”.

عصيد الذي تحدث في تدوينة فيسبوكية قال “إذا كان الجواب بالإيجاب فما هي السياسات التي أقرها الحزب ووقع عليها انطلاقا من التزام أعضائه بنصوص الدين الإسلامي؟، هل هي الزيادة في نسبة الديون الخارجية أو المس بصندوق التقاعد أو الغدر بالمتعاقدين أو تحرير أسعار المحروقات وتمرير قوانين غير دستورية أم عبر ارتفاع نسبة الرشوة والفساد بثماني مرات؟”.

وتابع: “ألم تكن سياسة الحزب الأغلبي وبالا على المغاربة تحت قيادة بنكيران الذي أعلن بأن مرجعيته هي “ابن تيمية” وأقرّ في نفس الوقت ووقع على سياسات خطيرة ولا شعبية أغرقت البلد في الديون وتركت ملفات ما زال لهبها يصلي الدولة والمواطنين حتى الآن، دون الحديث عن الانحرافات الفردية التي لا تهمّ المغاربة”.

وزاد المتحدث مهاجما بنكيران “ثم أين يوجد في المرجعية الإسلامية الحق في الحصول على تقاعد غير مستحق بسبعة ملايين في الشهر، ثم العودة إلى الكذب على المغاربة باستعمال الدين؟”.

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