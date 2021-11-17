عصيد لإبن كيران : أين المرجعية الإسلامية من حصولك على تقاعد غير مستحق بسبعة ملايين
عاد أحمد عصيد، الناشط الأمازيغي، للخوض عن مرجعية اخوان بنكيران وتصريحات الاخير التي تناول فيها اسباب خسارة الحزب في الانتخابات الاخيرة .
وقال عصيد إن “عبد الإله بنكيران صرح بأن سبب فشل حزب العدالة والتنمية هو تفريطه في “المرجعية الإسلامية”، ويثير التصريح السؤال التالي: إذا كان الحزب قد فرط في المرجعية الإسلامية في الخمس سنوات الأخيرة التي أدت إلى هزيمته، فهل معناه أنه كان ملتزما بها قبل ذلك؟”.
عصيد الذي تحدث في تدوينة فيسبوكية قال “إذا كان الجواب بالإيجاب فما هي السياسات التي أقرها الحزب ووقع عليها انطلاقا من التزام أعضائه بنصوص الدين الإسلامي؟، هل هي الزيادة في نسبة الديون الخارجية أو المس بصندوق التقاعد أو الغدر بالمتعاقدين أو تحرير أسعار المحروقات وتمرير قوانين غير دستورية أم عبر ارتفاع نسبة الرشوة والفساد بثماني مرات؟”.
وتابع: “ألم تكن سياسة الحزب الأغلبي وبالا على المغاربة تحت قيادة بنكيران الذي أعلن بأن مرجعيته هي “ابن تيمية” وأقرّ في نفس الوقت ووقع على سياسات خطيرة ولا شعبية أغرقت البلد في الديون وتركت ملفات ما زال لهبها يصلي الدولة والمواطنين حتى الآن، دون الحديث عن الانحرافات الفردية التي لا تهمّ المغاربة”.
وزاد المتحدث مهاجما بنكيران “ثم أين يوجد في المرجعية الإسلامية الحق في الحصول على تقاعد غير مستحق بسبعة ملايين في الشهر، ثم العودة إلى الكذب على المغاربة باستعمال الدين؟”.
10 تعليقات
يا عصيد حاسب اخنوش على اخده 17 مليار درهم من فارق المحروقات.
انت يا عصيد مشكلتك الاسلام .و ستبقي مشكلتك و متلك عدد كتير يشبهك فلا باس بدالك.
اما الاسلام السياسي يا عصيد فيلعب على تحقيق الهدف و المقاصد ،و ليست على الطريقة المتبعة . قد يميلون ميلا باليمين و مرة على الشمال و يبقى المقصود واحد.
فادا تبعوا طريقا معينا تراه مخالفا لشريعتهم ،فداك الطريق اختاروه سياسيا امنا غير ضار ليوصلهم الى الهدف .
فلا تنتقد الطريق لانهم يعملون على الهدف.
فيمكنك ان تشرب قليلا من الخمر بصحراء قاحلة لتنقد حياتك.ادن فالهدف اولى بالوسيلة
يا عصيد عند حلول سنة 2030 ساسمعك تقول ،الاسلام و بن كيران و الاخوان .انا متاكد انك لن تتغير ففكرك و نقدك مصدره مرضي و عقدة نفسية .و ليس بفكر استراتيجي او فكر بناء.
بالرغم من الاعلام ينادونك بالباحت و المفكر و الناشط،فانا ساناديك بمريض مرض الالحاد و الاحساس بالدونية،
كلام منطقي ،المال يبيح المحضورات ، لقد ضربوه على حلقه فنسي.. المرجعية الاسلامية.
هاذ الشلح طوالو اللسان
لا عصيدة ولا اب كيران
كلمة حق اريد بها باطل من قال لك بان حزب الا عدالة و الاتنمية حزب اسلامي انتقد كما شات و لاكن لا تمس العقيدة و كفاكم نفاقا و كذبا على المغاربة جميعا حزب النذالة و الاتنمية حزب ظاهره الرحمة وباطنه العذاب ظاهره مرجعية اسلامية و باطنه مرجعية ليبرالية منبطحة …. ولا يستطيع لا هو ولا غيره ممن يتولون شؤون البلاد و العباد بعد انتهاء مسرحية الانتخابات كل مرة واللعب بأوتار الديمقراطية على عقول المواطنين وامام المشهد الخارجي سوى الانبطاح التام التام . سيدي الم ينبطح حزب الاتحاد الاشتراكي من قبل انبطاحا تاما حينما قبل ممارسة الحكم عن طريق حكومة التناوب . الم يقم بعملية الخوصصة التي تتنافى مع الفكر الاشتراكي الماركسي اللينيني . الم يتخلى عن مبدأ ربط المحاسبة عن المسؤولية . مع العلم استاد عصيد ان جل المنخرطين في الحزب الشتراكي انذاك هم من رجال التعليم و ليس كباقي المنخرطين في حزب الاعذالة و الاتنمية هم من سكان البوادي المغرر بهم بواسطة الشعارات الرنانة المغلفة بمرجعية دينية اسلامية و الدين الاسلامي بريء منهم و منكم الى يوم الذين.
كلام في الصميم والسياسي حاليا في وطننا هدفه هو المكسب المالي لا غير .
أين كنت من كلامك هادا أين 7 ملايين تقاعد أين أين ايها المنافق نهبت البلاد والعباد انت ورفاقك واغرقت البلاد في الديون الخارجية وافقرت الشعب وووووو
عصيدة رغم انه لا يؤمن باي دين وهدا حقه وحاسبنى كما اومن.. قال حقا..المهم ان يستمر المغرب ويشيع شعاعه اينما حللنى وارتحلنا لا حساسيات بيننا زوند اشلحي بحال اعراب
من العار ان يظر بن كيران مرة اخرئ لان سياسته كانت فاشلة ومفظوحة وحزب العدالة والتنمية مستقبلا سينعدم
اقول لFADFOU و من حرر المحروقات و ألغى المقاصة أليس شيخكم بن كيران يا تجار الدين؟و من أخرج التوظيف بالتعاقد لأبناء الفقراء أليس حكومتكم و من و من اقتطع من أجور المضربين لقمعهم عن المطالبة بحقوقهم المشروعة أليست حكومتكم؟و من زاد في تعويضات النواب و الوزراء أليست حكومتكم؟سيروا ايها الذئاب الملتحية الله ياخد فيكم الحق لم نعد نطيق رؤية كماركم. أخنوش بصحتو رجل أعمال ناجح و مخدم معاه الناس و عطى للصندوق كورونا زبالة دالفلوس. أما بن كيران سد باب دارو و ضرب الطم في الجائحة. سكتوا الله ينعل اللي ما يحشم.