مكتب المطارات يعلن قرب تأهيل مطار الحسن الأول بالعيون

هبة بريس _ الرباط

كشف المكتب الوطني للمطارات أنه سيتم قريبا إطلاق مشروع رائد لتأهيل مطار الحسن الأول بالعيون بهدف تزويد الجهة ببنية تحتية حديثة للطيران مطابقة للمعايير الدولية، وكفيلة بالاستجابة للارتفاع المتزايد لحركة المسافرين.

وأوضح المكتب في وثيقة توصلت بها وكالة المغرب العربي للأنباء أن هذا الورش يهم تقوية مسالك تحرك الطائرات وأرضية المدرج وجنباته وتوسيع موقف الطائرات والمسالك الطرقية المؤدية إلى المطار.

كما يشمل هذا المشروع حسب المصدر نفسه، تجديد منظومة المنارات الضوئية المحددة للمدرج عبر اعتماد تقنية LED.

يشار إلى أن المكتب الوطني للمطارات أنجز خلال السنتين الماضيتين، مجموعة من مشاريع تطوير مطار الحسن الأول بالعيون من بينها بناء بناية استقبال رسمية سنة 2019، وتجديد التجهيزات وأجهزة المساعدة في الملاحة الجوية خلال سنة 2021.

ويوفر مطار الحسن الأول، الذي يمتد على مساحة 5500 متر مربع، وبطاقة استيعابية تصل إلى 500 ألف مسافر سنويا، 138 وظيفة مباشرة وغير مباشرة، موزعة بين أطر المكتب الوطني للمطارات، ومستخدمي المقاولات الخدماتية.

وتندرج هذه المشاريع، التي تهدف إلى الرفع من طاقات الاستقبال بالمطارات الجهوية، وتعميم الاستجابة للمعايير الدولية من حيث تدفق الحركة الجوية والسلامة الجوية وأمن المطارات وجودة الخدمات، في إطار استراتيجية المكتب الوطني للمطارات.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0