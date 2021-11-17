جماعة الرباط تعلن عن استئناف العمل بالممر تحت أرضي الجديد

هبة بريس _ الرباط

أعلنت جماعة الرباط أن الشروع في استعمال الممر تحت أرضي الجديد قرب ضريح محمد الخامس سيتم يوم الأحد المقبل 21 نونبر، حيث سيتم فتح هذه البنية على مستوى مدارة سيدي مخلوف، في وجه المرور سيكون بدءا من الساعة العاشرة صباحا.

وقالت الجماعة في بلاغ لها، أنه استجابة لتطلعات ساكنة العدوتين في التخفيف من أعباء التنقل اليومي في ظل الضغط المروري الناجم عن إغلاق بعض المحاور الطرقية ذات الصلة بالمشروع، “فقد تم التسريع من وتيرة الأشغال ومضاعفة الجهود في احترام تام للضوابط التقنية وذلك بغية التقليص من آجال التنفيذ، حيث مكنت المجهودات المبذولة من إنجاز الأشغال في زمن قياسي وبمواصفات تقنية عالية”.

وذكر البلاغ بأن أشغال إنجاز هذا الممر تحت أرضي انطلقت يوم 8 أكتوبر الماضي على أن ينجز داخل أجل أقصاه شهرين، معتبرا أن تسريع وتيرة الأشغال “كان بفضل تظافر جهود مختلف المتدخلين”، ومشيدا بكافة المتدخلين منهم بالخصوص بكل من وكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق التي وفرت التمويلات اللازمة، وشركة الرباط للتهيئة المشرفة على الأشغال، وشركة التراموي الرباط-سلا.

ويندرج المشروع في إطار تنزيل برنامج “الرباط مدينة الأنوار، عاصمة المغرب الثقافية” الذي يحظى بالرعاية الملكية السامية، واستكمالا للمشاريع الرامية إلى تقوية البنيات الطرقية وتعزيز وسائل الاتصال الحضري

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