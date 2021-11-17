الجزائر.. إدانة مُبلّغ عن الفساد بسنة حبسا نافذا
الصورة تعبيرية

رفع الدعم عن المواد الاستهلاكية بالجزائر ..ماذا عن الملايير الموجهة للبوليساريو ؟

2021-11-17 / 8:56 مساءً
0
عبد الله عياش _ هبة بريس

صادق مجلس النواب الجزائري، الأربعاء على قانون المالية لسنة 2022 الذي يحدد ميزانية الدولة، مع فتح الباب أمام رفع الدعم عن المواد الاستهلاكية، ما أثار جدلا كبيرا في صفوف النواب.

وأيدت كل الكتل البرلمانية مشروع قانون المالية ما عدا كتلة حركة مجتمع السلم (معارضة إسلامية، 65 نائبا من أصل 407)، على ما ذكرت وكالة الأنباء الجزائرية.

وقالت الحركة في بيان إنها قررت التصويت ضد ميزانية الدولة التي اقترحتها الحكومة بسبب “خطورة ماجاء في المادة 187 باستحداث جهاز لتوجيه الدعم الاجتماعي دون وجود قاعدة معطيات ودون حوار وطني شامل ولا تنمية اقتصادية”.

مصادقة مجلس النواب الجزائري على قانون المالية وفتح الباب امام رفع الدعم عن المواد الاستهلاكية الاساسية اثار مخاوف الشعب الجزائري حيث اتسع الفضاء الازرق لمناقشة الموضوع من زاوية ” التخوف الكبير ” من عدم وصول الدعم لأصحابه .

وجاءت ردود الفعل واضحة حيال هذا الموضوع حيث بادر النشطاء بالجارة الشقيقة الى استحضلر وازع ” تهريب الدعم للمحضوضين ” بما في ذلك ” البوليساريو ” التي انهكت مالية الدولة .

ويرى نشطاء بالجزائر ان موضوع رفع الدعم عن المواد الإستهلاكية الأساسية محفوف بالمخاطر سيما وان الدولة منهمكة حاليا في تقوية ” البوليساريو ” على حساب المواطن الحزائري .

وتساءل البعض بكبير من التهكم عن مأل الملايير التي تقدم للبوليساريو في ظل الظرفية الصعبة جراء كورونا حيث سجل البعض ان هذه الأموال كفيلة بتوزيع الدعم على كل الجزائريين وليس الفقراء منهم فقط .

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?


نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

مقالات ذات صلة

Photo of مخاوف بالبرلمان الفيدرالي البلجيكي بشأن إغلاق الجزائر لخط أنبوب الغاز

مخاوف بالبرلمان الفيدرالي البلجيكي بشأن إغلاق الجزائر لخط أنبوب…

2021-11-17 / 7:59 مساءً
Photo of الحكومة تصادق على إحداث اللجنة الوزارية لقيادة إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية

الحكومة تصادق على إحداث اللجنة الوزارية لقيادة إصلاح منظومة…

2021-11-17 / 4:56 مساءً
Photo of بايتاس يعلن اعتماد “الأمازيغية” و”لغة الإشارة” في التصريح الحكومي

بايتاس يعلن اعتماد “الأمازيغية” و”لغة الإشارة” في التصريح الحكومي

2021-11-17 / 3:59 مساءً
Photo of الجنرال الفاروق يستقبل المفوض المكلف بالشؤون السياسية والسلم والأمن بالاتحاد الإفريقي

الجنرال الفاروق يستقبل المفوض المكلف بالشؤون السياسية والسلم والأمن…

2021-11-17 / 3:47 مساءً
Photo of الحكومة تصادق على استفادة فئات جديدة من التأمين عن المرض ونظام المعاشات

الحكومة تصادق على استفادة فئات جديدة من التأمين عن…

2021-11-17 / 2:58 مساءً
Photo of “البيجيدي” يعلن مقاطعة الانتخابات الجزئية ل2 دجنبر

“البيجيدي” يعلن مقاطعة الانتخابات الجزئية ل2 دجنبر

2021-11-17 / 2:43 مساءً
Photo of بايتاس يؤكد: “سيكون جديد في ملف أساتذة التعاقد قريبا”

بايتاس يؤكد: “سيكون جديد في ملف أساتذة التعاقد قريبا”

2021-11-17 / 2:28 مساءً
Photo of أخنوش يعلن عن إحداث لجنة وزارية لتنزيل “تعميم الحماية الاجتماعية”

أخنوش يعلن عن إحداث لجنة وزارية لتنزيل “تعميم الحماية…

2021-11-17 / 2:13 مساءً
Photo of الرئيس الموريتاني يجدد للعاهل المغربي حرصه على تطوير علاقات البلدين

الرئيس الموريتاني يجدد للعاهل المغربي حرصه على تطوير علاقات…

2021-11-17 / 12:59 مساءً
Photo of برادة يستعرض تداعيات كورونا ويقدم الاقتراحات للنهوض بالاقتصاد الوطني

برادة يستعرض تداعيات كورونا ويقدم الاقتراحات للنهوض بالاقتصاد الوطني

2021-11-17 / 12:38 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق