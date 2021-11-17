السلطات المغربية تحدد موعد فتح معبري سبتة ومليلية المحتلتين

هبة بريس _ الرباط

ينتظر ان يتم إعادة فتح المعابر الحدودية البرية لمدينتي سبتة ومليلية المحتلتين، شهر مارس المقبل.

وقالت صحيفة “إيل إسبانيول”، أن السلطات المغربية هي من اقترحت هذا التاريخ، وأن خالد الزروالي الوالي مدير الهجرة ومراقبة الحدود بوزارة الداخلية، أصدر أوامرا للسلطات بالناظور وتطوان، من أجل الإعداد لعملية فتح الحدود مع سبتة ومليلية.

وفي التفاصيل يقول نفس المصدر انه سيتم السماح في المرحلة الأولى بالعبور إلى الثغرين المحتلين عبر معبري تاراخال 1 وبني نصار، للقاطنين بتطوان بالنسبة لسبتة، وسكان الناظور لمليلية.

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