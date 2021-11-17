السلطات المغربية تحدد موعد فتح معبري سبتة ومليلية المحتلتين

2021-11-17 / 8:32 مساءً
0
هبة بريس _ الرباط

ينتظر ان يتم إعادة فتح المعابر الحدودية البرية لمدينتي سبتة ومليلية المحتلتين، شهر مارس المقبل.

وقالت صحيفة “إيل إسبانيول”، أن السلطات المغربية هي من اقترحت هذا التاريخ، وأن خالد الزروالي الوالي مدير الهجرة ومراقبة الحدود بوزارة الداخلية، أصدر أوامرا للسلطات بالناظور وتطوان، من أجل الإعداد لعملية فتح الحدود مع سبتة ومليلية.

وفي التفاصيل يقول نفس المصدر انه سيتم السماح في المرحلة الأولى بالعبور إلى الثغرين المحتلين عبر معبري تاراخال 1 وبني نصار، للقاطنين بتطوان بالنسبة لسبتة، وسكان الناظور لمليلية.

ما رأيك؟
المجموع 2 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?


نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

مقالات ذات صلة

Photo of ” الحليمي ” في صلب مباحثات للنهوض بالتشغيل

” الحليمي ” في صلب مباحثات للنهوض بالتشغيل

2021-11-17 / 9:16 مساءً
Photo of الحكومة توافق على استبدال ”جواز التلقيح“ ب ”الجواز الصحي“

الحكومة توافق على استبدال ”جواز التلقيح“ ب ”الجواز الصحي“

2021-11-17 / 7:47 مساءً
Photo of في أول اعتراض له .. العثماني ينتقد تخلي حكومة أخنوش عن قرار سابق

في أول اعتراض له .. العثماني ينتقد تخلي حكومة…

2021-11-17 / 6:52 مساءً
Photo of تأجيل محاكمة عمدة مراكش السابق ونائبه إلى 8 دجنبر المقبل

تأجيل محاكمة عمدة مراكش السابق ونائبه إلى 8 دجنبر…

2021-11-17 / 6:33 مساءً
Photo of أزيد من مليون و594 الف شخص تلقوا الجرعة الثالثة من لقاح كورونا

أزيد من مليون و594 الف شخص تلقوا الجرعة الثالثة…

2021-11-17 / 5:31 مساءً
Photo of تسجيل 148 إصابة و7 وفيات جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

تسجيل 148 إصابة و7 وفيات جديدة بكورونا خلال 24…

2021-11-17 / 4:26 مساءً
Photo of بايتاس: تخفيف إجراءات كورونا رهين بتحسن الوضعية الوبائية

بايتاس: تخفيف إجراءات كورونا رهين بتحسن الوضعية الوبائية

2021-11-17 / 3:15 مساءً
Photo of أمن البيضاء يوقف شخصين متلبسين بالنصب على سيدة

أمن البيضاء يوقف شخصين متلبسين بالنصب على سيدة

2021-11-17 / 1:43 مساءً
Photo of نشرة خاصة: زخات رعدية قوية الخميس والجمعة بهذه المناطق

نشرة خاصة: زخات رعدية قوية الخميس والجمعة بهذه المناطق

2021-11-17 / 1:08 مساءً
Photo of أخنوش: سنعمل على تنزيل مراسيم استفادة 3 ملايين شخص من التغطية الصحية

أخنوش: سنعمل على تنزيل مراسيم استفادة 3 ملايين شخص…

2021-11-17 / 11:58 صباحًا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق