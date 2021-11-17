مسؤول بريطاني يعلن إسلامه ويؤدي العمرة

2021-11-17 / 7:37 مساءً
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

أعلن القنصل العام البريطاني في المملكة العربية السعودية عن دخوله الإسلام وتغيير اسمه لسيف، كما أدى العمرة في أول أيامه في الإسلام .

ونشر الأمين العام للإتحاد العالمي لعلماء المسلمين فضيلة الشيخ الدكتور علي القرة داغي عبر تويتر تغريدة تضم صورة يظهر فيها القنصل العام البريطاني في السعودية السيد سيف أشر وهو يؤدي مناسك العمرة، وعلق عليها قائلا أن :” الإسلام ينمو ويزدهر، مؤكدا أنه لايحتاج إلا إلا حرية”.. ولايمكن فرض الإسلام بالإكراه”.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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