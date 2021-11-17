حاتم عمور يطرح ” مايستهلني “

نجلاء مزيان: هبة بريس

طرح النجم المغربي حاتم عمور، عملا فنيا جديدا بعنوان ” مايستهلني “، عبر قناته الرسمية على موقع رفع الفيديوهات “يوتيوب”.

وتعامل عمور في هذه الأغنية مع محمد المغربي على مستوى الكلمات، وألحان مهدي مزين، وتوزيع طارق الحجيلي ومادارا، أما كليب الأغنية فتم تصويره تحت إشراف المخرج أنس الكاد.

” مايستهلني ” هي تالث أغاني ألبوم بلاحدود لحاتم عمور لسنة 2021 ،الذي يتضمن توليفة من لهجات عديدة وألوان موسيقية مختلفة، من بينها الخليجية والعراقية ولهجات عربية أخرى، إضافة إلى أغنية باللغة الإسبانية و مفاجآت أخرى سيتم الكشف عنها لاحقا خلال طرح أغاني الألبوم.

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