في أول اعتراض له .. العثماني ينتقد تخلي حكومة أخنوش عن قرار سابق

هبة بريس _ الرباط

انتقد رئيس الحكومة السابق سعد الدين العثماني حكومة اخنوش حيث وجه دفة الاعتراض نحو قانون المالية الجديد لسنة 2022.

و سجل الأخير تخلي الحكونة الحالية “في مشروع قانون المالية الجديد عن الضريبة التصاعدية على الشركات التي تبنتها حكومته السابقة سنة 2018.

واعتبر العثماني في تغريدة على حسابه في “تويتر”، أن اعتماد مشروع قانون المالية ضريبة نسبية على الشركات، “سيشكل عبئا إضافيا على المقاولات المتوسطة بالخصوص”، وأضاف بأن هذا الإجراء “قد يشجع على عدم التصريح بالأرباح الحقيقية، ولن يضيف كثيرا للمالية العمومية”

ما رأيك؟ المجموع 2 آراء 0 2