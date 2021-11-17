تأجيل محاكمة عمدة مراكش السابق ونائبه إلى 8 دجنبر المقبل

2021-11-17 / 6:33 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

قررت غرفة الجنايات الإبتدائية المختصة في جرائم الأموال بمحكمة الإستئناف بمراكش، صباح يومه الأربعاء 17 نونبر الجاري، تأجيل النظر في قضية محمد العربي بلقايد عمدة مراكش السابق ونائبه الأول يونس بنسليمان، إلى غاية 08 دجنبر المقبل،

وتوجه للأسماء اعلاه تهم “جناية تبديد أموال عامة والمشاركة في تبديد أموال عامة، على خلفية الصفقات التفاوضية بمناسبة احتضان مراكش للمؤتمر الدولي التغييرات المناخية كوب 22، والتي كلفت أزيد من 28 مليار”

وتفجرت قضية عمدة مراكش ونائبه، إثر شكاية قدمها، المجلس الوطني للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، بتاريخ 17 فبراير من سنة 2017، من أجل إجراء بحث قضائي في حوالي خمسين صفقة تفاوضية أشرف عليها يونس بنسليمان النائب الأول للعمدة، وأشر عليها بالموافقة محمد العربي بلقايد، رئيس المجلس الجماعي لمراكش، بصفته آمرا بالصرف

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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