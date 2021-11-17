بيلباو : توالي الضربات الموجعة للجبهة تحشد الإنفصاليين لمظاهرة كبيرة أمام القنصلية

2021-11-17 / 5:22 مساءً
1
هبة بريس _ يسير الإيحيائي

صفعة جديدة وموجعة يتلقاها الكيان الوهمي من الحكومة الباسكية بعد التوافق الأخير مع قيادات الجبهة عقب إجتماع سياسي دارت محاوره قبل يومين في العاصمة الباسكية، والذي نتج عنه قرار تاريخي لأول مرة في تاريخ الصراع حول الصحراء المغربية ومقترح الحكم الذاتي الذي طرحه المغرب منذ سنوات.

ردود أفعال قوية نتجت عن هذا الإتفاق الأخير بين الساسة الباسكيين وممثلي “البوليساريو” في عدد من الجهات الإسبانية بخصوص قبول مقترح الحكم الذاتي واعتماده كحل وحيد وأوحد لإنهاء الصراع المفتعل حول الصحراء المغربية، إذ بادرت بعض قيادات الجبهة إلى تخوين الأطراف الأخرى من نفس الكيان ونعثها بالعمالة بعد إنتشار الخبر في الأوساط بقبول المقترح العادل الذي تبناه المغرب في هذا الباب.

وفي هذا الصدد وبناء على المعطيات الجديدة التي هزت أركان قيادات البوليساريو من تنذوف إلى الجزائر، سيما في ظل الإنقسام والشرخ الكبيرين اللذان يتعرض لهما قادة الكيان الوهمي بسبب توالي الضربات تحت الحزام، تقرر غذا الخميس تنظيم مظاهرة وصفت ب”الحاشدة” امام مقر القنصلية العامة للمملكة ب”بيلباو” من طرف الميليشيات ، الشيء الذي يستوجب من مغاربة الباسك أيضا الحضور المكثف للدفاع عن الأطروحة المغربية وكذا حماية المركز القنصلي من الإعتداءات المفترضة التي عادة ما تتزامن وهذه الوقفات المشبوهة.

حري بالإشارة ان النجاحات التي حققتها قنصلية “بيلباو” في السنوات الأخيرة أزعجت كثيرا جبهة البوليساريو لدرجة الإحباط، وباتت كابوسا يقلق مضجعهم خاصة بعد الإتفاق التجاري والإقتصادي الأخير بين غرفتي الصناعة والتجارة والخدمات، اضف إلى ذلك ما نشاهده اليوم من تحول في مواقف قيادات الجبهة بإسبانيا التي وافقت على مقترح الحكم الذاتي أول أمس الإثنين.

ما رأيك؟
المجموع 8 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?


نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

مقالات ذات صلة

Photo of إيقاف أربعة أشخاص من الفارين بمطار بالما بإسبانيا

إيقاف أربعة أشخاص من الفارين بمطار بالما بإسبانيا

2021-11-17 / 6:12 مساءً
Photo of إيطاليا : مغربي يضرم النار في نفسه احتجاجا على طرده من العمل

إيطاليا : مغربي يضرم النار في نفسه احتجاجا على…

2021-11-15 / 9:14 مساءً
Photo of مغاربة ميلانو يخلدون ذكرى المسيرة الخضراء

مغاربة ميلانو يخلدون ذكرى المسيرة الخضراء

2021-11-14 / 3:40 مساءً
Photo of عائشة بن بابا.. سفيرة المطبخ المغربي في فنلندا

عائشة بن بابا.. سفيرة المطبخ المغربي في فنلندا

2021-11-13 / 3:35 مساءً
Photo of قنصلية المملكة ببولونيا تقيم حفلا بمناسبة إحياء الذكرى ال46 للمسيرة الخضراء

قنصلية المملكة ببولونيا تقيم حفلا بمناسبة إحياء الذكرى ال46…

2021-11-12 / 7:37 مساءً
Photo of افتتاح قنصليتين فخريتين للمغرب بكوريا الجنوبية

افتتاح قنصليتين فخريتين للمغرب بكوريا الجنوبية

2021-11-11 / 3:06 مساءً
Photo of مغاربة ألمانيا يحتفلون بذكرى المسيرة الخضراء مؤكدين تشبتهم بمغربية الصحراء

مغاربة ألمانيا يحتفلون بذكرى المسيرة الخضراء مؤكدين تشبتهم بمغربية…

2021-11-11 / 11:35 صباحًا
Photo of مغربي يفتح فندقه لإيواء المشردين في بروكسيل

مغربي يفتح فندقه لإيواء المشردين في بروكسيل

2021-11-11 / 9:32 صباحًا
Photo of مجهولون يلطخون مقر القنصلية العامة بجزيرة “لاس بالماس دي كانارياس”

مجهولون يلطخون مقر القنصلية العامة بجزيرة “لاس بالماس دي…

2021-11-10 / 9:51 صباحًا
Photo of الرواق الثقافي المغربي يزلزل شوارع “لوركا” في ذكرى عيد المسيرة الخضراء

الرواق الثقافي المغربي يزلزل شوارع “لوركا” في ذكرى عيد…

2021-11-08 / 1:41 مساءً

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق