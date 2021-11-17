بسبب إصابته بكورونا …فنانون مغاربة يطلبون الدعاء للفنان عزيز الفاضيلي

نجلاء مزيان - هبة بريس

أصيب الفنان المغربي عزيز الفاضيلي بوعكة صحية، بسبب تداعيات كورونا دخل على إثرها إلى المستشفى.

و أعلن الخبر نجله المخرج المغربي عادل الفاضيلي، عبر منشور له على حسابه بموقع “فايسبوك”، كشف من خلاله أن والده في حالة حرجة بإحدى المستشفيات بالديار الهولندية.

و ناشد المخرج المغربي متابعيه بمنصات التواصل الاجتماعي،(ناشد) الدعاء لوالده الذي يعاني من تداعيات كورونا.

و في سياق متصل، تفاعل العديد من النجوم المغاربة و كذا متابعيهم مع تدوينة الفاضيلي، متمنيين لوالده الشفاء العاجل.

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