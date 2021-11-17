بسبب إصابته بكورونا …فنانون مغاربة يطلبون الدعاء للفنان عزيز الفاضيلي
نجلاء مزيان - هبة بريس
أصيب الفنان المغربي عزيز الفاضيلي بوعكة صحية، بسبب تداعيات كورونا دخل على إثرها إلى المستشفى.
و أعلن الخبر نجله المخرج المغربي عادل الفاضيلي، عبر منشور له على حسابه بموقع “فايسبوك”، كشف من خلاله أن والده في حالة حرجة بإحدى المستشفيات بالديار الهولندية.
و ناشد المخرج المغربي متابعيه بمنصات التواصل الاجتماعي،(ناشد) الدعاء لوالده الذي يعاني من تداعيات كورونا.
و في سياق متصل، تفاعل العديد من النجوم المغاربة و كذا متابعيهم مع تدوينة الفاضيلي، متمنيين لوالده الشفاء العاجل.
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2 تعليقات
ألم تعلمكم جائحة كورونا أن الدعاء لا يفيد في أي شيء انما هو من الخرافات المقدسة التي تجعل المؤمن يرتاح وينام في الكسل. العلم ثم العلم ولا شيء غير العلم
الله إشافيه أيشافي جميع المسلمين أجمعين